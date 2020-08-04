港美經濟聯繫漸剝弱  京智囊指長遠不利聯繫匯率

「港區國安法」實施後，市場憂白宮打擊港元與美元之間的聯繫匯率制度，聯繫匯率又在成為市場熱話。特區政府已多次強調，有信心、有能力堅守聯繫匯率。然而，有北京智囊指出，香港的經濟周期將越來越多地和內地的經濟周期相吻合，而不一定和美國的經濟周期相吻合。據此，從長期來看，他不看好香港的聯繫匯率制度。

「港區國安法」公布前，對沖基金大亨巴斯 (Kyle Bass)，據悉正在募集資金，押注港元兌美元聯繫匯率將在18個月內崩潰；「港區國安法」落實後，聯繫匯率不可靠的說法更甚囂塵上。香港行政會議成員、前香港金融管理局總裁任志剛表示，對香港聯繫匯率制度充滿信心，不擔心港元與美元掛鉤的安排，反而更擔心美元大幅下跌。

《經濟時評》澳新：聯繫匯率目前仍最有利香港，掛勾人幣需五條件

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北京智囊、前央行顧問余永定最近接受內地財經媒體採訪時，對聯繫匯率提出了一些新看法。他認為，堅持聯繫匯率制度，有利於加強世界對於香港金融體系的信心、維持對港幣的信心，這是完全正確的。但聯繫匯率制度是否能夠長期維持，有個非常重要的條件，就是美國和中國香港的經濟周期是否吻合？

首先，聯繫匯率制度的特點，一個是釘住美元，一個是資本自由流動，因此香港想要維持貨幣政策的獨立性是不可能的。也就是說現在香港的貨幣政策必須跟隨美國的貨幣政策，美方加息香港就要加息，美方減息香港就得減息。

余永定指，然而，雖然此前香港跟美國的經濟聯繫非常緊密，但是以後他們的經濟聯繫會逐漸削弱，相反，香港和內地的經濟聯繫會越來越接近。在這種情況下，香港的經濟周期將越來越多地和內地的經濟周期相吻合，而不一定和美國的經濟周期相吻合。

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他舉例說，比方說內地需要減息了，香港也要減息，但這時候美國加息了。此時大量資本就會從香港流向美國，那麼在聯繫匯率制度下，盡管香港外匯儲備再多，也無法堅持。所以說，聯繫匯率是否能堅持，短期要看香港的外匯儲備是否足夠多；長期要看香港的經濟周期是否仍然和美國高度重合。基於這個理由，從長期來看，他不看好香港的聯繫匯率制度。

事實上，世界經濟正面臨百年大變局，香港已成為中美角力最前沿，香港與美國經濟聯繫，在可見將來會逐步剝離，而香港經濟加速融入內地，在此情況下，聯繫匯率暫時當然無須變更，以保持貨幣穩定，但長遠來看，這是港府需要考慮的一個課題。

本報記者：高青

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