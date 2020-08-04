「辦好資本市場自己的事」   官催谷「內循環牛」？

中美新冷戰鐵幕下，7月底中央政治局會議傳遞出新的政策訊號，以「國內大循環為主的雙循環戰略」扭轉未來中國發展邏輯，也成為各行業發展的新綱領。

中證監主席易會滿反應最為快速，政治局會議當日即召開年中工作會議，發表《集中力量辦好資本市場自己的事 更好服務疫情防控和經濟社會發展全局》的講話。講話洋洋灑灑羅列下半年九大工作重點，其中，核心是要踐行「不干預」理念，構建資本市場良好的可預期機制。包括保持IPO常態化，提高上市公司質量，推進科創板制度創新；推進創業板改革並試點註冊制平穩落地和穩定運行；繼續深化新三板改革，增強市場吸引力、輻射力和覆蓋面。

內循環戰略中 資本市場堪稱樞紐

「集中力量辦好資本市場自己的事」，這個語言結構給市場提供無限想像空間，「集中力量+辦好自己的事+資本市場=集中力量乾大事+內循環+牛市」，是否意味着高層官宣開啓「內循環牛市」？

易主席的快速反應並非只是政治覺悟過硬，事實上在「內循環戰略」中，資本市場承擔角色至關重要，堪稱樞紐功能。北京經濟界近期紛紛為「內循環」構建理論框架，其中最重要的三個部分，是科技內循環、消費內循環，和金融內循環。

首先，「內循環戰略」的關鍵是科技創新，過去「國際大循環」時期，中國對外依賴主要是核心科技，歐美佔據產業鏈高端，隨着中美之間在科技領域的冷戰日益白熱化，中國惟有破解科技困局才能真正抵御「逆全球化」和「去中國化」。而要實現關鍵核心技術突破，從全球經驗看，除了政府的財政扶持，資本市場的財富激勵同樣不可或缺。

科企接連上市 科創改革加速

上個月，隨着內地互聯網金融巨頭螞蟻金服官宣上市，已震動科技及金融領域，並傳出包括滴滴出行等一些重要科技企業的上市安排。為了發揮資本市場的樞紐功能，資本市場也進行一系列針對科創企業的改革，包括推出科創板、創業板註冊制改革、新三板轉板制度、退市制度等，雖然原本是長期化的制度性改革，但在中美冷戰鐵幕下，這些改革必須加快節奏，成為科技戰的武器。

其次，是消費內循環。如果說科技決定內循環的質，消費則決定着「內循環戰略」能達到多大體量。中國巨大的內需市場，一直是中國游說西方世界不與中國脫鈎的最大吸引力。在「內循環戰略下」，消費力也將成為戰鬥力，未來在國內消費真的將成為「愛國行為」。

事實上，今年上半年消費內循環戰略已開始啓動，除了各類線上線下的購物節以激活「報復性消費」，標誌性事件是海南和北京等地增加了免稅店牌照，通過在國內增加免稅商品的銷售替代部分商品的出口，希望將以往出國消費的高端購買力向內引流。

作為製造及消費大國，中國在「內循環」方面的目標是建立「供應鏈穩定性及競爭力」，並要在生產、流通、消費的整個環節優化資源，這需要更多依靠資本市場對各環節企業進行優勝劣汰，實現真正有活力的內循環，這也是是中證監特別強調「少干預」原因所在。

第三，是金融內循環。在中美冷戰局面下，最具破壞力是金融戰爭，金融內循環一方面是要確保金融體系相對獨立性，以避免捲入金融戰，維護國家金融安全。另一方面，金融內循環實際還是「雙循環」之間的連通器，以金融開放和消費市場，吸引國際基本流入，反制國際「去中國化」力量，而在這一方面，內地與香港資本市場的聯通也是重要角色，香港也將是未來「內循環」重回「國際大循環」的窗口。

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本報駐京記者 潘攀

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