  • 28°C
香港時間 : 2020804日 (二) 09:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

「辦好資本市場自己的事」   官催谷「內循環牛」？

經濟脈搏 08:12 2020/08/04

分享：

中美新冷戰鐵幕下，7月底中央政治局會議傳遞出新的政策訊號，以「國內大循環為主的雙循環戰略」扭轉未來中國發展邏輯，也成為各行業發展的新綱領。

中證監主席易會滿反應最為快速，政治局會議當日即召開年中工作會議，發表《集中力量辦好資本市場自己的事 更好服務疫情防控和經濟社會發展全局》的講話。講話洋洋灑灑羅列下半年九大工作重點，其中，核心是要踐行「不干預」理念，構建資本市場良好的可預期機制。包括保持IPO常態化，提高上市公司質量，推進科創板制度創新；推進創業板改革並試點註冊制平穩落地和穩定運行；繼續深化新三板改革，增強市場吸引力、輻射力和覆蓋面。

內循環戰略中 資本市場堪稱樞紐

「集中力量辦好資本市場自己的事」，這個語言結構給市場提供無限想像空間，「集中力量+辦好自己的事+資本市場=集中力量乾大事+內循環+牛市」，是否意味着高層官宣開啓「內循環牛市」？

易主席的快速反應並非只是政治覺悟過硬，事實上在「內循環戰略」中，資本市場承擔角色至關重要，堪稱樞紐功能。北京經濟界近期紛紛為「內循環」構建理論框架，其中最重要的三個部分，是科技內循環、消費內循環，和金融內循環。

首先，「內循環戰略」的關鍵是科技創新，過去「國際大循環」時期，中國對外依賴主要是核心科技，歐美佔據產業鏈高端，隨着中美之間在科技領域的冷戰日益白熱化，中國惟有破解科技困局才能真正抵御「逆全球化」和「去中國化」。而要實現關鍵核心技術突破，從全球經驗看，除了政府的財政扶持，資本市場的財富激勵同樣不可或缺。

科企接連上市 科創改革加速

上個月，隨着內地互聯網金融巨頭螞蟻金服官宣上市，已震動科技及金融領域，並傳出包括滴滴出行等一些重要科技企業的上市安排。為了發揮資本市場的樞紐功能，資本市場也進行一系列針對科創企業的改革，包括推出科創板、創業板註冊制改革、新三板轉板制度、退市制度等，雖然原本是長期化的制度性改革，但在中美冷戰鐵幕下，這些改革必須加快節奏，成為科技戰的武器。

其次，是消費內循環。如果說科技決定內循環的質，消費則決定着「內循環戰略」能達到多大體量。中國巨大的內需市場，一直是中國游說西方世界不與中國脫鈎的最大吸引力。在「內循環戰略下」，消費力也將成為戰鬥力，未來在國內消費真的將成為「愛國行為」。

事實上，今年上半年消費內循環戰略已開始啓動，除了各類線上線下的購物節以激活「報復性消費」，標誌性事件是海南和北京等地增加了免稅店牌照，通過在國內增加免稅商品的銷售替代部分商品的出口，希望將以往出國消費的高端購買力向內引流。

作為製造及消費大國，中國在「內循環」方面的目標是建立「供應鏈穩定性及競爭力」，並要在生產、流通、消費的整個環節優化資源，這需要更多依靠資本市場對各環節企業進行優勝劣汰，實現真正有活力的內循環，這也是是中證監特別強調「少干預」原因所在。

第三，是金融內循環。在中美冷戰局面下，最具破壞力是金融戰爭，金融內循環一方面是要確保金融體系相對獨立性，以避免捲入金融戰，維護國家金融安全。另一方面，金融內循環實際還是「雙循環」之間的連通器，以金融開放和消費市場，吸引國際基本流入，反制國際「去中國化」力量，而在這一方面，內地與香港資本市場的聯通也是重要角色，香港也將是未來「內循環」重回「國際大循環」的窗口。

習怎用「內循環經濟」打硬仗？4條Q&A話你知

習近平保證不鎖國 澄清外界對「內循環」疑慮

A股狂飈 金融戰下的「戰略性牛市」？

本報駐京記者 潘攀

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

經濟 全球化 疫情 政治 創業板 科創板 科技戰 習近平 金融 易會滿

上一篇文章

港美經濟聯繫漸剝弱 京智囊指長遠不利聯繫匯率

下一篇文章

人行：下半年貨幣政策更靈活適度 落實穩企業保就業政策
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【封殺TikTok】特朗普給45天限期 讓微軟洽購TikTok（更新版）
【封殺TikTok】特朗普給45天限期 讓微軟洽購TikTok（更新版）
抖音TikTok簡史：從默默無聞到縱橫全球　卻捲入新冷戰風眼
抖音TikTok簡史：從默默無聞到縱橫全球　卻捲入新冷戰風眼
【華為風暴】任正非罕見密集訪上海江蘇4名校 傳遞兩大訊號
【華為風暴】任正非罕見密集訪上海江蘇4名校 傳遞兩大訊號
【封殺TikTok】字節跳動反擊　稱遭Facebook抄襲和抹黑
【封殺TikTok】字節跳動反擊　稱遭Facebook抄襲和抹黑
習怎用「內循環經濟」打硬仗？4條Q&A話你知
習怎用「內循環經濟」打硬仗？4條Q&A話你知
【封殺TikTok】抖音TikTok 下載人次突破20億　一文看懂5大成功之道
【封殺TikTok】抖音TikTok 下載人次突破20億　一文看懂5大成功之道