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人行：下半年貨幣政策更靈活適度 落實穩企業保就業政策

經濟脈搏 21:54 2020/08/03

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中國人民銀行周一召開下半年工作會議表示，貨幣政策要更加靈活適度、精準導向，切實抓好已出台穩企業保就業各項政策落實見效；加快補齊金融風險處置制度短板，健全重大金融風險應急處置機制。

健全重大金融風險應急處置機制

人行網站發布新聞稿稱，會議要求下半年綜合運用多種貨幣政策工具，引導廣義貨幣供應量和社會融資規模增速明顯高於去年，同時注意把握好節奏，優化結構，促進普惠型小微企業貸款、製造業中長期貸款大幅增長。

會議要求，重點落實好1萬億元再貸款再貼現政策和兩項直達工具，應延盡延，盡可能多地將受疫情衝擊的小微企業納入支持範圍；同時，堅持市場化原則，尊重商業銀行自主經營權，支持政策不附加硬性要求，消除小微企業顧慮和擔憂。

下半年要守住底線，繼續打好防範化解重大金融風險三年攻堅戰，並轉入常態化風險防控和風險處置；加強風險監測評估，密切關注金融風險的邊際變化；充分發揮存款保險制度的作用。

同時，繼續落實好已宣布的金融開放措施。推動全面落實准入前國民待遇加負面清單制度；積極穩妥推進人民幣國際化和資本項目可兌換，統一債券市場對外開放外匯管理政策。

積極穩妥推進法定數字貨幣研發

在深化金融領域體制機制改革方面，支持地方政府以化解區域性金融風險為目標，量力而行，深化農村金融機構市場化改革。推動中小​​銀行資本補充，重點加大中小銀行發行資本補充債券支持力度。深化開發性政策性金融機構改革。繼續牽頭推動金融業重點立法，深化放管服改革。

此外，還要穩步審慎推進本外幣合一銀行賬戶試點。加快完善金融科技監管框架。提高國庫會計核算質量；積極穩妥推進法定數字貨幣研發；加快建立覆蓋全市場的交易報告製度和總交易報告庫。

會議並強調，樹立「金融家也要成為政治家」的理念，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐的機制建設，列入「軍令狀」的任務必須堅決完成。

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