▲ 【封殺TikTok】納瓦羅暗示：微軟要買TikTok 宜從中國撤資

抖音海外版TikTok成為中美角力新戰場，美國總統特朗普同意給TikTok母公司北京字節跳動科技45天時間，向美方公司洽售TikTok美國業務。白宮貿易顧問納瓦洛當地時間周一（4日）暗示，微軟（Microsoft）可能不是合適的買方，並暗示微軟如果要購買TikTok，宜從中國撤資。

納瓦羅在接受美國有線電視新聞網採訪時說，現在的問題是，應該封殺TikTok還是讓美企是收購它。

納瓦羅細數微軟與中國的業務關係

納瓦羅指出，微軟是協助中國建設網絡防火墻的美國企業之一，更重要的是，微軟的必應（Bing）是極少數在中國存活下來的美國搜索引擎之一，而中國共產黨亦有監視中國的Skype。「這裡有一些可疑的事情。（There is suspicious stuff going on）」

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他又說，中國解放軍和共產黨用的都是微軟的軟件。

被問到是否會建議總統特朗普否決此項交易，他未直接回應，但質疑微軟收購TikTok是否亦會向中國妥協，「也許微軟可以剝離其在中國的股份？」

納瓦羅在接受霍士新聞頻道（Fox News Channel）稍早的採訪時亦說，任何在中國開展業務的TikTok的潛在買家都可能有問題。

舒默：要找出安全方法讓TikTok持續運作

美國聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）則表示，「務必要找出安全方法讓TikTok能持續運作」。他主張由美國公司買下TikTok，以保護用戶個資。

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他推文說，「美國公司應買下TikTok，好讓大家能繼續使用它，而且個資能夠安全。」

舒默又說，「事關隱私。TikTok在中國要遵守中國共產黨訂的法律，法律可能規定要把資料交給政府。」

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責任編輯：蒯宇澄

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