【封殺TikTok】特朗普：微軟收購TikTok　美政府共享收購價（第二版）

抖音海外版TikTok成為中美角力新戰場,美國總統特朗普當地時間周一證實,TikTok如果不在9月15日之前將美國業務出售、且最好是出售給美國買家,那麼就會被趕出美國市場。他更宣稱,交易一旦落實,一筆可觀的收入會落入美國財政部腰包。但他未對此進一步闡述。

特朗普的言論,證實了路透社稍早前報道,稱特朗普政府已同意給中國企業字節跳動--即抖音TikTok母公司45天時間,與微軟(Microsoft)協商出售TikTok的事宜。

「應有很大部分價格 進入美國財政部的腰包」

特朗普稱,「我的確說過,如果你(美方公司)買它,無論什麽價格都將歸其所有人(字節跳動),我猜基本上就是中國……但我說,應有很大一部分價格,必須進美國財政部的腰包,因爲我們使這筆交易發生」。

So it’ll close down on September 15, unless Microsoft or somebody else is able to buy it, and work out a deal, an appropriate deal so that the Treasury…gets a lot of money.