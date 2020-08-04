【封殺TikTok】特朗普：微軟收購TikTok　美政府共享收購價（第二版）

▲ 【封殺TikTok】特朗普：微軟收購TikTok 美財政部要分享收購價

抖音海外版TikTok成為中美角力新戰場，美國總統特朗普當地時間周一證實，TikTok如果不在9月15日之前將美國業務出售、且最好是出售給美國買家，那麼就會被趕出美國市場。他更宣稱，交易一旦落實，一筆可觀的收入會落入美國財政部腰包。但他未對此進一步闡述。

特朗普的言論，證實了路透社稍早前報道，稱特朗普政府已同意給中國企業字節跳動－－即抖音TikTok母公司45天時間，與微軟（Microsoft）協商出售TikTok的事宜。

「應有很大部分價格 進入美國財政部的腰包」

特朗普稱，「我的確說過，如果你（美方公司）買它，無論什麽價格都將歸其所有人（字節跳動），我猜基本上就是中國……但我說，應有很大一部分價格，必須進美國財政部的腰包，因爲我們使這筆交易發生」。

So it’ll close down on September 15, unless Microsoft or somebody else is able to buy it, and work out a deal, an appropriate deal so that the Treasury…gets a lot of money.

路透社稱，目前尚不清楚美國政府將如何獲得部分收購價格，特朗普也未對此進一步闡述。

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特朗普補充，「除非微軟或其他公司能夠收購該公司，達成一項合適的交易，使美國財政部能獲得大量資金，否則該服務將於9月15日關閉」。

特朗普又把TikTok在美國的業務比作房東和租客的關係，暗示TikTok就像一個租客。「如果沒有租約，房客就什麽都沒有了，所以他們要支付所謂的租房小費，或者支付其他東西」。

特朗普表示，他不介意是微軟還是其他公司收購TikTok，在意的是，收購者是一家安全的公司、一家美國的公司。

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Nucleus Research分析師Daniel Elman表示，這筆交易「可能預示著一波一日高漲的美國公司收購中國互聯網資産的浪潮，尤其是如果地緣政治緊張局勢繼續加劇的話」。Elman說，這可能會沖擊騰訊（0700）的微信。

特：9月15日前達不成交易 TikTok在美關門大吉

包括衆議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）在內的許多知名共和黨人都發表聲明，支持微軟收購TikTok的美國業務。一些國會助手擔心，如果特朗普禁止擁有1億美國用戶的TikTok，會引起年輕選民對該黨的強烈反對。

微軟和TikTok母公司字節跳動向美國政府發出意向通知，希望探索微軟收購TikTok美國、加拿大、澳大利亞和新西蘭服務的初步提議。

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美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）也支持微軟收購TikTok。舒默在推特上表示，「一家美國公司應該收購TikTok，這樣每個人都可以繼續使用它，你的數據也是安全的」，

他還補充道，「這關乎隱私。TikTok在中國受制於中國共産黨的法律，可能需要將數據交給他們的政府」。

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責任編輯：鄧國強

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