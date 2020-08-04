  • 29°C
香港時間 : 2020804日 (二) 10:43
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】打亂美國圍堵中國 南韓日本再爆歷史糾紛

國情動向 10:14 2020/08/04

分享：

【中美角力】打亂美國圍堵中國 南韓日本再爆歷史糾紛

美國特朗普政府嘗試全方位圍堵中國，但戰略在東北亞方向再出亂子。南韓日本歷史糾紛再次爆發，南韓法院準備充公日本企業部分資產，以賠償戰時遭日本強征南韓勞工，日本政府表明會報復。美國在東北亞兩個盟友日韓關係急轉直下，衝擊美國圍堵中國統一戰線之餘，特朗普試圖將產業鏈遷離中國計劃亦可能遭打亂。

南韓法院前年裁定4名日本強征勞工受害者勝訴，命令日本製鐵公司（Nippon Steel）合共賠償4億韓圜（約33.5萬美元；260萬港元），後者未有遵從下，南韓法院充公日本製鐵等額資產程序，於周二（4日）啟動。南韓法院預料會發出出售命令，而從日本製鐵充公資產到賠償原告，過程預料需要數月時間。

日本政府表明會向南韓方面報復，南韓則強調會再有反制措施。

特朗普：9月15日前賣盤不成 TikTok在美關門大吉

日韓衝突預料持續升溫，為美國特朗普政府造成麻煩。特朗普近日加強對中國施壓，從否認中國南海主權，到阻撓TikTok、華為等中國科企海外發展，都嘗試爭取美國盟友加入功勢。南韓去年拒絕續簽與日本情報分享協議，亦迫使華府介入日韓糾紛，迫使南韓同意與日本展開正式對話。

日韓緊張預料亦會損害美國經濟大計。特朗普主張借助盟國，將國際貨物產業鏈從中國撤離，遷至南韓、日本等對美國友好國家。惟日韓歷史糾紛亦導致兩國互設貿易限制措施，包括互相將對方剔出戰略物品出口限制「白名單」，要求有關出口必須取得批文。

中國或擁最尖端核彈預警技術 改寫全球軍力平衡

清華－卡內基全球政策中心（Carnegie-Tsinghua Center）資深研究員趙通認為，日韓關係緊張可能令中國間接受益。趙通指出，鑑於中國與南韓對日本有共同歷史怨恨，日本與南韓出現裂痕，或有助中國與南韓保持友好，令美韓日三邊安保同盟體系不會成為現實。

日韓民間互相仇視情緒高漲，而兩國領導人民望同樣滑坡下，日本首相安倍晉三、南韓總統文在寅向對方讓步機會更加渺茫。日本《讀賣新聞》與南韓《朝鮮日報》6月民調發現，認為日韓關係惡劣的日本、南韓民眾比率，分別高達84%及90%。

特朗普被整蠱 狠手整頓TikTok埋伏綫

北斗衛星導航產品出口逾120國 全球覆蓋正式開通

【SpaceX】美國太空人為何海面降落 不是計數比中國差

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【封殺TikTok】特朗普：微軟收購TikTok　美政府共享收購價（第二版）
今日
【封殺TikTok】特朗普：微軟收購TikTok　美政府共享收購價（第二版）
【封殺TikTok】特朗普被整蠱　狠手整頓TikTok埋伏綫
今日
【封殺TikTok】特朗普被整蠱　狠手整頓TikTok埋伏綫
輪到美國人翻牆 特朗普禁TikTok美國網紅網民首當其衝
今日
輪到美國人翻牆 特朗普禁TikTok美國網紅網民首當其衝
中國或擁最尖端核彈預警技術　改寫全球軍力平衡
2020/08/03
中國或擁最尖端核彈預警技術　改寫全球軍力平衡
【SpaceX】美國太空人為何海面降落 不是計數比中國差
2020/08/03
【SpaceX】美國太空人為何海面降落 不是計數比中國差
外交 中國 中美關係 美國 日本 南韓 安倍晉三 文在寅 特朗普 東北亞

上一篇文章

【中美媒體戰】美或拒中國記者續簽證 胡錫進：做好全部撤出最壞準備並猛烈報復

下一篇文章

【封殺TikTok】特朗普：微軟收購TikTok　美政府共享收購價（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】中國海軍南海開展高強度訓練 新型戰機亮相（有片）
【中美角力】中國海軍南海開展高強度訓練 新型戰機亮相（有片）
一帶一路再受挫？愛沙尼亞否決中資建最長海底隧道
一帶一路再受挫？愛沙尼亞否決中資建最長海底隧道
【封殺TikTok】微軟吞下TikTok　無奈下的「最好選擇」？
【封殺TikTok】微軟吞下TikTok　無奈下的「最好選擇」？
【封殺TikTok】微軟洽購TikTok內幕曝光：白宮鷹鴿爆分歧
【封殺TikTok】微軟洽購TikTok內幕曝光：白宮鷹鴿爆分歧
【新冠肺炎疫苗】福奇：中國就算率先產新冠疫苗　美國不會用
【新冠肺炎疫苗】福奇：中國就算率先產新冠疫苗　美國不會用
美國禁TikTok BBC：特朗普考慮的不只私隱還有大選
美國禁TikTok BBC：特朗普考慮的不只私隱還有大選