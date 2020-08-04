▲ 【中美角力】打亂美國圍堵中國 南韓日本再爆歷史糾紛

美國特朗普政府嘗試全方位圍堵中國，但戰略在東北亞方向再出亂子。南韓日本歷史糾紛再次爆發，南韓法院準備充公日本企業部分資產，以賠償戰時遭日本強征南韓勞工，日本政府表明會報復。美國在東北亞兩個盟友日韓關係急轉直下，衝擊美國圍堵中國統一戰線之餘，特朗普試圖將產業鏈遷離中國計劃亦可能遭打亂。

南韓法院前年裁定4名日本強征勞工受害者勝訴，命令日本製鐵公司（Nippon Steel）合共賠償4億韓圜（約33.5萬美元；260萬港元），後者未有遵從下，南韓法院充公日本製鐵等額資產程序，於周二（4日）啟動。南韓法院預料會發出出售命令，而從日本製鐵充公資產到賠償原告，過程預料需要數月時間。

日本政府表明會向南韓方面報復，南韓則強調會再有反制措施。

特朗普：9月15日前賣盤不成 TikTok在美關門大吉

日韓衝突預料持續升溫，為美國特朗普政府造成麻煩。特朗普近日加強對中國施壓，從否認中國南海主權，到阻撓TikTok、華為等中國科企海外發展，都嘗試爭取美國盟友加入功勢。南韓去年拒絕續簽與日本情報分享協議，亦迫使華府介入日韓糾紛，迫使南韓同意與日本展開正式對話。

日韓緊張預料亦會損害美國經濟大計。特朗普主張借助盟國，將國際貨物產業鏈從中國撤離，遷至南韓、日本等對美國友好國家。惟日韓歷史糾紛亦導致兩國互設貿易限制措施，包括互相將對方剔出戰略物品出口限制「白名單」，要求有關出口必須取得批文。

中國或擁最尖端核彈預警技術 改寫全球軍力平衡

清華－卡內基全球政策中心（Carnegie-Tsinghua Center）資深研究員趙通認為，日韓關係緊張可能令中國間接受益。趙通指出，鑑於中國與南韓對日本有共同歷史怨恨，日本與南韓出現裂痕，或有助中國與南韓保持友好，令美韓日三邊安保同盟體系不會成為現實。

日韓民間互相仇視情緒高漲，而兩國領導人民望同樣滑坡下，日本首相安倍晉三、南韓總統文在寅向對方讓步機會更加渺茫。日本《讀賣新聞》與南韓《朝鮮日報》6月民調發現，認為日韓關係惡劣的日本、南韓民眾比率，分別高達84%及90%。

特朗普被整蠱 狠手整頓TikTok埋伏綫

北斗衛星導航產品出口逾120國 全球覆蓋正式開通

【SpaceX】美國太空人為何海面降落 不是計數比中國差

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁