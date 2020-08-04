【中美媒體戰】美或拒中國記者續簽證 胡錫進：將猛烈報復或反制在港美媒

中美關係持續惡化，官媒《環球時報》總編輯胡錫進繼周一晚在微博表示，美國可能通過不予簽證延期變相驅逐中國記者，今早（4日）稱，中方對此做好從美國被迫撤出全部記者的最壞準備，並將猛烈報復，目標包括派駐香港的美國記者。外界猜測中美會否爆發更嚴重衝突。

做好撤出全部記者最壞準備

胡錫進周一晚表示，在驅逐60多名中國記者、無差別將所有中國駐美記者簽證縮短為3個月後，美國很可能通過不予簽證延期，導致更多中國記者不得不離開美國。

他並透露，目前距離美國設定的8月6日簽證到期只剩幾天時間，雖然在美國的中方記者都已按美方要求提交申請，但尚無一人獲得延期簽證，近40位記者甚至迄今沒有收到辦理簽證延期手續的通知。

▲ 胡錫進發文稱，若中國記者不獲美續簽證，中方將猛烈報復。

警告中方或反制在港美媒

「華盛頓這是要幹什麼？」胡錫進批評，美國政府最近一系列對中國的打壓不斷刷新人們對美國認知的下限，中方肯定不會坐視不理，必定會有正當的回應。胡錫進並呼籲美國駐華記者要通過他們的媒體行動起來，阻止美國務院「瘋狂的行為」。

胡錫進質疑美方是否要把中國駐美記者全都趕走，或逼中國自己把記者都撤走，但強調「這可嚇不住中國人」，警告華府稱：「很多美國記者在中國生活了很多年，美國在香港還有幾百個記者，中美媒體戰進一步升級，誰最難受，是明擺著的。」

他其後在Twitter直言，中方將會採取反制措施，目標包括派駐香港的美國記者。

From what I know, given that the US side hasn’t renewed visa of Chinese journalists, Chinese side has prepared for the worst scenario that all Chinese journalists have to leave the US. If that’s the case, Chinese side will retaliate, including targeting US journalists based in HK

美國在5月初公布新規定，縮短中國記者的簽證有效期至90天，容許申請續期，但不包括港澳記者。

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另外，網上昨流傳通告稱，美國駐中國北京大使館將於8月4日上午舉行拍賣會，拍賣物品包括家具、電器、電腦及其他有破損物品。

盡管美國駐外大使館曾經多次拍賣物品，出售多種剩餘用品。但美國駐北京大使館此舉正值中美因香港問題、新冠疫情、互關總領館等衝突升級之際，引發外界對中美或斷交的猜測。

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責任編輯：彭文彌

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