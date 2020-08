【中美媒體戰】美或拒中國記者續簽證 胡錫進：將猛烈報復或反制在港美媒（更新版）

中美關係持續惡化,官媒《環球時報》總編輯胡錫進繼周一晚在微博表示,美國可能通過不予簽證延期變相驅逐中國記者,今早(4日)稱,中方對此做好從美國被迫撤出全部記者的最壞準備,並將猛烈報復,目標包括派駐香港的美國記者。外界猜測中美會否爆發更嚴重衝突。

*更新中國外交部回應

中國外交部發言人汪文斌透露,美方5月8日將中國駐美記者簽證期限大幅縮短至90天,並要每3個月重新申請延期。中方有關記者早已向美方申請續簽,但至今尚無一人獲美方明確回覆。

汪文斌批評,美方出於冷戰思維和意識形態偏見,不斷增強對中國媒體的政治打壓。如果美方一意孤行,中方必將被迫做出正當反應,堅決維護自身的正當權益。

做好撤出全部記者最壞準備

胡錫進周一晚表示,在驅逐60多名中國記者、無差別將所有中國駐美記者簽證縮短為3個月後,美國很可能通過不予簽證延期,導致更多中國記者不得不離開美國。

▲ 胡錫進發文稱,若中國記者不獲美續簽證,中方將猛烈報復。

警告中方或反制在港美媒

「華盛頓這是要幹什麼?」胡錫進批評,美國政府最近一系列對中國的打壓不斷刷新人們對美國認知的下限,中方肯定不會坐視不理,必定會有正當的回應。胡錫進並呼籲美國駐華記者要通過他們的媒體行動起來,阻止美國務院「瘋狂的行為」。

胡錫進質疑美方是否要把中國駐美記者全都趕走,或逼中國自己把記者都撤走,但強調「這可嚇不住中國人」,警告華府稱:「很多美國記者在中國生活了很多年,美國在香港還有幾百個記者,中美媒體戰進一步升級,誰最難受,是明擺著的。」

他其後在Twitter直言,中方將會採取反制措施,目標包括派駐香港的美國記者。

From what I know, given that the US side hasn’t renewed visa of Chinese journalists, Chinese side has prepared for the worst scenario that all Chinese journalists have to leave the US. If that’s the case, Chinese side will retaliate, including targeting US journalists based in HK