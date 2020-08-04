【中美角力】「美趕客華拒回」BBC：留學生進退維谷

▲ 【中美角力】身在美國中國留學生進退維谷 BBC：美國趕客中國卻不讓回

中美鬥爭持續升級，身在美國的中國留學生慘成「夾心人」。英國傳媒形容，在美中國留學生在現時中美關係下進退維谷。在美留學生一邊面臨美國特朗普政府有意趕驅，隨時要執包袱走人，另一邊卻受美國新冠肺炎疫情失控影響，想回到中國也並非那麼簡單。

英國廣播公司（BBC）報道，疫情和史無前例的中美緊張，正衝擊着留學生原本的世界觀。文章指，前往美國的中國留學生現時超過36萬人，他們大部分人都是自費留學，希望西方教育有助未來職業，然而如今卻擔心淪為美國政客的政治靶子。

特朗普政府近期以中國部分學校與解放軍有關聯為由，取消3,000中國留學生簽證，華府更拘捕了涉嫌瞞報解放軍背景的中國研究員唐娟。

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與此同時，疫情加深了中美文化衝突。中國留學生難以理解美國人不戴口罩，佩戴口罩更反而遭到歧視。特朗普更使用「功夫流感」（kung flu）等字來爭取選票，美國社會針對亞裔的騷擾事件有升溫趨勢。

只是，在美留學生想回中國也不容易。中國為防止新冠肺炎病例從境外倒灌，大幅削減國際航班，BBC指出，數十萬中國留學生正因此滯留海外。

另一方面，中國民間輿論中亦出現不利留學生的言論。有人在中國社交網體上將留學生講成紈絝子弟，稱他們當初不願面對競爭激烈的中國教育制度，現在卻要從美國回到中國「萬里投毒」。

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文章引述一名準備升讀大學四年級的中國留學生指出，她多年前留學美國時心裏還懷着「美國夢」，但現在卻在美國感受到反華敵意，「太亂了」。她對身在美國的未來亦轉趨悲觀，計劃放棄在美國工作，讀完碩士就回國。

但她說：「美國想把我們踢出去，中國還不讓我們回去。」她認為，中國政策着重多數、犧牲少數，這一回留學生遭到犧牲了，「不應因為我們決定我們應犧牲」。惟她同時也因為看到美國的現實，而變得更加愛中國，「畢竟中國是我的祖國，我更願意去承受它帶來的失望」。

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