中國AI公司智臻智能再次控告蘋果侵犯專利權 索賠100億

中國人工智能(AI)企業上海智臻智能網絡科技股份有限公司對美國蘋果公司提出起訴，稱蘋果侵犯該公司專利權，要求賠償100億元人民幣。

事實上，智臻智能曾經也控告蘋果侵權，但被法院駁回。正處中美角力白熱化之際，今年6月，北京最高人民法院又裁定智臻智能的這項專利有效，使案情出現翻轉，促使該公司對蘋果公司发起了第二次訴訟。

專利2009年獲授權 兩年後蘋果推出Siri

據美國之音報道，智臻智能周一（3日）向上海高級人民法院提起訴訟，稱蘋果公司的語音識別技術Siri侵犯了該公司於2004年申請、並於2009年獲得授權的一項專利，該項專利編號為「ZL200410053749.9」，運用在該公司一款智能人機聊天機器人產品「小i機器人」上。

智臻智能要求蘋果公司停止制造、使用、承諾銷售、銷售、進口涉嫌侵犯其專利的產品，並提出索賠100億元人民幣。

智臻智能成立於2001年，是一家提供智能機器人服務和智能設備集成方案的技術企業，小i機器人是其研发的一款智能人機聊天機器人產品，具有與客戶聊天、地圖查詢、機票查詢等功能。

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該公司表示，在小i機器人上面使用的聲音識別技術專利是在2004年申請，2009年獲得授權。這項專利技術能夠以格式化語言命令機器人完成任務，也能以自然語言完成聊天對話。

據中國媒體相關報道，蘋果公司2011年在其发布的 iPhone 4s 手機上首次推出 Siri，即智能個人助理服務，其後又在 iPhone、iPad、iPod Touch、MacBook、HomePod 等全線產品中陸續搭載了Siri。

中美緊張之際 最高人民法院裁定專利有效

蘋果在聲明中表示，Siri不含有被納入小i機器人專利保護範圍的功能，蘋果主張後者專利系與遊戲和即時訊息有關。蘋果還表示，中國最高人民法院認證的獨立鑒定方已做出蘋果並未侵權小i機器人技術的結論。

事實上，雙方的侵權紛爭已持續多年。智臻智能在2012年第一次控告蘋果侵犯其語音辨識技術專利。同年11月，蘋果公司向中國國家知識產權局專利覆審委員會提出申請，請求宣告原告智臻智能所主張的「一種聊天機器人系統」发明專利無效。2016年上海一中院駁回了智臻智能的起訴。

但今年6月，北京最高人民法院又裁定智臻智能的這項專利有效，使案情出現翻轉，促使該公司對蘋果公司发起了第二次訴訟。

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