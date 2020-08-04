【螞蟻IPO】螞蟻集團傳10月底前進行破紀錄IPO 3大策略令其成科技領軍企業

▲ 螞蟻集團傳10月底前進行破紀錄IPO 3大策略令其成科技領軍企業

阿里巴巴（09988）旗下螞蟻集團上月宣佈啟動A+H上市計劃，將在香港及上海科創板同步上市，內媒引述知情人士指，螞蟻集團料10月底前籌集合共300億美元（折合約2325億港元），有望超越沙特亞美（Saudi Aramco）成史上集資規模最大的新股。究竟螞蟻集團如何從行業顛覆者成長為中國科技領軍企業？

螞蟻集團的起源可追溯到2004年，當時阿里巴巴創建了支付寶，在其電子商務平台上為買家提供資金託管服務。2011年，支付寶從阿里巴巴剝離出來，擴張成為一家業務滲透到方方面面的支付服務提供商，讓中國居民可以用手機進行日常支付。

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1）支付寶吸引民眾將銀行資金轉移

名為螞蟻金服的公司成立於2014年，涵蓋支付寶和其他金融服務，包括個人信用額度、小企業貸款、保險和投資產品。支付寶還創建了貨幣市場共同基金，並迅速躍居全球首位，但這過程讓銀行不安，因大量民眾將銀行賬戶中的資金轉移到這隻高收益基金中。

螞蟻金服的旗艦貨幣市場基金迅速成長，也讓監管機構感到不安，監管機構要求螞蟻金服旗下名為天弘餘額寶的基金規模縮減，但仍有超過6億中國人仍投資於該基金，相當於中國人口的三分之一以上。螞蟻金服現在也銷售由其他投資公司管理的類似基金。

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2）公司與金融機構的關係發展為「合作」性質

不過，螞蟻金服目前與金融機構的關係已更具「合作」性質，因為該公司發放的大部分貸款來自銀行的資產負債表，而不是其自己的資產負債表。

3）移動支付技術領先西方

在螞蟻集團內部，長期令許多員工感到自豪的一點是該公司在移動支付技術方面的領先優勢，這是中國為數不多領先於西方的領域之一。

在美國，PayPal、蘋果公司的Apple Pay以及其他在線支付網絡長期以來一直嘗試推動消費者轉向移動支付，但與中國相比，普及速度很慢。

螞蟻集團還與其競爭對手騰訊（00700）旗下的微信支付共同引領了中國的移動支付時代，不管是線上還是實體店，移動支付已經成為中國主要的支付方式。

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市場研究機構易觀的數據顯示，目前支付寶在中國有9億多活躍用戶，在去年中國總計人民幣204.8兆元（合29.3兆美元）的移動支付交易中，支付寶佔比接近54%。

螞蟻集團董事長井賢棟早前向超過1.2萬名員工發出內部信宣布上市計劃，建議員工保持冷靜，專注於該公司解決問題以及為個人和企業提供解決方案的使命，「要保持謙卑，上市從來不是我們的最終目標，而是讓我們更好地踐行使命的新起點。」

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責任編輯：游昊雲