【中美角力】特朗普政府新警報：北京用惡意軟件變種搞間諜活動

TikTok禁用風波、中美續在知識產權及網絡間諜上角力之際，美國3個政府機關當地時間周一（3日）聯合發警報稱，與中國政府有關的黑客，最近在網絡入侵行動中，使用了安全研究人員過去十年來經常看到的一種惡意軟件變種。

華府近期發布一系列針對中國網絡的警告，最新有美國國土安全部的網絡安全和基礎設施安全局、美國聯邦調查局和國防部，共同撰寫分析報告，指稱發現一種惡意軟件變種，名為「泰門（TAIDOOR）」。他們相信，與中國政府有關的黑客，正使用惡意軟件的變種和代理服務器，以維持在其入侵的網絡上存在，並進一步利用網絡。

彭博社報道，美國網絡司令部一名官員表示，這種惡意軟件自2008年以來一直在使用，中國政府仍在間諜活動中利用其獲取情報。

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網絡安全公司FireEye及CrowdStrike稱，該惡意軟件過去曾對法律、核電、航空、工程、國防工業基地、科技、政府和航天等領域和部門發動攻擊，通常以魚叉式攻擊的形式發送，用於訪問系統；但最近發現其使用量有所下降。

中國政府尚未對美國發布的上述警報做出回應。外交部曾稱，在調查網絡安全事件時，需要充分證據而不是推測，強調中國是網絡安全的堅定維護者，一貫堅決反對並打擊網絡竊密和攻擊。

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責任編輯：彭文彌

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