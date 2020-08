【封殺TikTok】想從收購分羹？特朗普被批似徵鹽稅的國王

抖音海外版TikTok變中美角力新戰場,微軟展開洽購TikTok談判,為解決事件給出曙光,詎料美國特朗普一句要「共享收購價」,卻又為事態掀起波折。專家紛批他此說無知、不合法、不道德,為交易徒添陰霾。

觸發爭議是特朗普向記者評論微軟洽購TikTok時,宣稱,「如果你(美方公司)買它,無論什麽價格都將歸其所有人(字節跳動)……但我說,應有很大一部分價格(收購價),必須進入美國財政部的腰包,因爲我們使這筆交易發生」。

【封殺TikTok】特朗普:微軟收購TikTok 美政府共享收購價

【封殺TikTok】納瓦羅暗示:微軟要買TikTok 宜從中國撤資

他補充,「除非微軟或其他公司能夠收購該公司,達成一項合適的交易,並使美國財政部能獲得大量資金,否則該服務將於9月15日關閉」。

So it’ll close down on September 15, unless Microsoft or somebody else is able to buy it, and work out a deal, an appropriate deal so that the Treasury…gets a lot of money.