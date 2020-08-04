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【封殺TikTok】想從收購分羹？特朗普被批似徵鹽稅的國王

國情動向 14:13 2020/08/04

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【封殺TikTok】想從收購分羹？特朗普被批似中世紀國王收鹽稅

抖音海外版TikTok變中美角力新戰場，微軟展開洽購TikTok談判，為解決事件給出曙光，詎料美國特朗普一句要「共享收購價」，卻又為事態掀起波折。專家紛批他此說無知、不合法、不道德，為交易徒添陰霾。

觸發爭議是特朗普向記者評論微軟洽購TikTok時，宣稱，「如果你（美方公司）買它，無論什麽價格都將歸其所有人（字節跳動）……但我說，應有很大一部分價格（收購價），必須進入美國財政部的腰包，因爲我們使這筆交易發生」。

【封殺TikTok】特朗普：微軟收購TikTok　美政府共享收購價

【封殺TikTok】納瓦羅暗示：微軟要買TikTok 宜從中國撤資

他補充，「除非微軟或其他公司能夠收購該公司，達成一項合適的交易，並使美國財政部能獲得大量資金，否則該服務將於9月15日關閉」。

So it’ll close down on September 15, unless Microsoft or somebody else is able to buy it, and work out a deal, an appropriate deal so that the Treasury…gets a lot of money.

特：美企買TikTok　因為我推動

華爾街日報引述法律分析人士指出，白宮一直在推動將TikTok美國業務出售給美國公司；在此背景下，政府如要求獲得部份收購費用，顯得更加不同尋常。

里士滿大學(University Of Richmond)法學教授Carl Tobias表示：「總統提議讓美國政府從商業交易中分一杯羹完全不合常理，尤其這筆交易是由總統本人精心策劃的。這種想法也可能是非法和不道德的」。

【封殺TikTok】「我不認同」　張一鳴暗示洽售TikTok屬無奈

【封殺TikTok】5條Q&A話你知  美國辣手打擊TikTok來龍去脈

美國司法部反壟斷部門前首席顧問、現任美國司法部高級顧問吉姆·金梅爾曼（Gene Kimmelman）向CNN表示，特朗普要求交易中的部分資金，流向美國財政部，這項要求沒有反壟斷法的依據。

反壟斷專家：政府無法理分享商業收購利益

「這是非常不尋常的，這不合常理」，金梅爾曼強調，很難理解特朗普這樣說，目的是為了什麼？

彼得森國際經濟研究所高級研究員Gary Hufbauer說，「這是特朗普一個籠統觀點的延伸，即他可以對產業領域進行微觀管理」。

【封殺TikTok】字節跳動反擊　稱遭Facebook抄襲和抹黑

美國禁TikTok BBC：特朗普考慮的不只私隱還有大選

但Hufbauer似語帶揶揄說，特朗普的提議，讓人們想起了實施食鹽壟斷的中世紀國王。他說，「那時如果你想開採一些鹽，就得向皇家國庫交錢」。

學者指分享收購價之說  或是選舉語言

華盛頓的共和黨策略師Alex Conant說：「特朗普常常靠別出心裁和極端的立場來證明他有多強大」。「在華盛頓，許多人可能會對特朗普的古怪提議嗤之以鼻，但這些提議對許多選民卻有直接的吸引力，我們不能低估這一點」。

路透社稱，目前尚不清楚美國政府將如何獲得部分收購價格，特朗普也未對此進一步闡述。

當被問及美國政府如何分享TikTok收購價時，白宮稱可詢問財政部。財政部一發言人讓一名記者參考特朗普的講話，並不予進一步置評。

【封殺TikTok】微軟洽購TikTok內幕曝光：白宮鷹鴿爆分歧

【封殺TikTok】美卿：數天內對TikTok等採取行動 「特朗普受夠了」

責任編輯：鄧國強

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