【南海角力】美國阻華提名海洋法官 中國：美有票才說

▲ 【中美南海角力】美國阻中國提名國際海洋法法庭法官 中國反駁:美國有票才說

中美南海角力升溫,美國特朗普政府公開否認中國南海主權之際,聯合國旗下國際海洋法法庭法官換屆選舉最快本月舉行。國際海洋法法庭候選法官之中,中國安排1人參選,美國卻就此表達反對。中國方面則指出,美國還沒有通過《聯合國海洋法公約》,無權在國際海洋法法庭法官選舉投票。

國際海洋法法庭(International Tribunal for the Law of the Sea)是根據《聯合國海洋法公約》設立組織,總部設於德國漢堡。法庭由21名法官組成,任期9年。今次改選7名法官任期會於9月30日屆滿,改舉會於8月或9月期間舉行。

今次改選會在10名候選人之中選出7人,中國方面提名了現任駐匈牙利大使段潔龍參選。其餘9名候選人分別來自馬耳他、牙買加、意大利、智利、剛果民主共和國、烏克蘭、烏拉圭、巴西,以及津巴布韋。

▲ 國際海洋法法庭

國際海洋法法庭過去亦有中國籍法官,惟美國政府今次卻公開就中國提名法官表達不滿。美國主管亞太事務助理國務卿史迪威(David Stilwell)上月在一個智庫論壇中形容,推舉中國法官就如「聘用縱火分子管理消防局」。史迪威要求,所有國家「小心評估中國候選人的資格」。

然而,美國向來並不承認國際法對美國海軍的限制。美國雖然早已簽署《聯合國海洋法公約》(United Nations Convention on the Law of the Sea),但美國國會一直沒有批准公約,因此美國並不是國際海洋法法庭成員,沒有提名或投票選舉法官權利。

中國外交部發言人華春瑩早前亦以這一點反嗆美國。華春瑩指出,美國迄今不批准《聯合國海洋法公約》,卻動輒以公約的衛士自居。她炮轟史迪威,完全無視公約締約國達成的法官選舉規則,煽動國際輿論,惡意攻擊中方,這才是真正對公約的踐踏。

國際海洋法法庭1996年首次舉行法官選舉以來,至今有3名中國法官,包括現時在任的中國國家海洋局海洋發展戰略研究所所長高之國。

