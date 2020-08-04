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【南海角力】美國阻華提名海洋法官 中國：美有票才說

國情動向 13:15 2020/08/04

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【中美南海角力】美國阻中國提名國際海洋法法庭法官 中國反駁：美國有票才說

中美南海角力升溫，美國特朗普政府公開否認中國南海主權之際，聯合國旗下國際海洋法法庭法官換屆選舉最快本月舉行。國際海洋法法庭候選法官之中，中國安排1人參選，美國卻就此表達反對。中國方面則指出，美國還沒有通過《聯合國海洋法公約》，無權在國際海洋法法庭法官選舉投票。

國際海洋法法庭（International Tribunal for the Law of the Sea）是根據《聯合國海洋法公約》設立組織，總部設於德國漢堡。法庭由21名法官組成，任期9年。今次改選7名法官任期會於9月30日屆滿，改舉會於8月或9月期間舉行。

今次改選會在10名候選人之中選出7人，中國方面提名了現任駐匈牙利大使段潔龍參選。其餘9名候選人分別來自馬耳他、牙買加、意大利、智利、剛果民主共和國、烏克蘭、烏拉圭、巴西，以及津巴布韋。

國際海洋法法庭

美軍間諜機巡南海飆2倍 京智庫：對抗式偵察中國

國際海洋法法庭過去亦有中國籍法官，惟美國政府今次卻公開就中國提名法官表達不滿。美國主管亞太事務助理國務卿史迪威（David Stilwell）上月在一個智庫論壇中形容，推舉中國法官就如「聘用縱火分子管理消防局」。史迪威要求，所有國家「小心評估中國候選人的資格」。

然而，美國向來並不承認國際法對美國海軍的限制。美國雖然早已簽署《聯合國海洋法公約》（United Nations Convention on the Law of the Sea），但美國國會一直沒有批准公約，因此美國並不是國際海洋法法庭成員，沒有提名或投票選舉法官權利。

戰略對抗轉向戰略周旋 中國準備好南海戰爭了嗎？

中國外交部發言人華春瑩早前亦以這一點反嗆美國。華春瑩指出，美國迄今不批准《聯合國海洋法公約》，卻動輒以公約的衛士自居。她炮轟史迪威，完全無視公約締約國達成的法官選舉規則，煽動國際輿論，惡意攻擊中方，這才是真正對公約的踐踏。

國際海洋法法庭1996年首次舉行法官選舉以來，至今有3名中國法官，包括現時在任的中國國家海洋局海洋發展戰略研究所所長高之國。

美軍「遠征軍」姿態增駐中國周邊 中美開戰風險陡增

美澳未提南海聯合軍演遏中國 澳洲：不會凡事同意美國

國產兩棲大飛機AG600海上首飛成功 能4小時巡遍南海

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