【中美角力】特朗普意想不到？華府救命錢　讓中企美國子公司受益

中美關係面臨低點，美國對華態度愈發強硬，但事實表明，兩國企業之間仍存深厚聯繫——白宮3月推出工資保障項目，以幫助受疫情和經濟危機影響的美國小企業，但由於經濟救濟法案允許外國公司在美國的子公司獲得貸款，一大部分資金流向了中國企業的美國子公司。

被華府列為中國軍工企業者 也獲貸款

據紐約時報報道，工資保障項目是今年3月簽署生效的2.2萬億美元救助計劃的一部分，旨在幫助員工人數不足500人的小企業維持生存。但一項新的分析顯示，由於經濟救濟法案允許外國公司在美國的子公司獲得貸款，一大部分資金流向了中國企業。

根據戰略咨詢公司地平線咨詢(Horizon Advisory)數據，中國實體擁有或投資的逾125家公司獲得了1.92億至4.19億美元貸款。

地平線的咨詢報告中重點提到的公司包括大陸航空科技公司(Continental Aerospace Technologies)和昂際航電(Aviage Systems)，前者獲得了高達1,000萬美元的貸款，後者獲得了35萬美元的貸款。這些公司隸屬於中國航空工業集團公司，這家國有企業集團今年被美國國防部列為中國軍工企業。

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中國海航集團旗下的海航集團北美有限責任公司(HNA Group North America LLC)和海航紐約培訓中心 (HNA Training Center NY)均獲得了高達100萬美元的貸款。海航集團專門從事房地產、航空和金融服務交易，是全球《財富》500強公司。

中國基因檢測巨頭華大基因集團的子公司華大基因美國公司獲得了高達100萬美元的貸款。不過，在Axios網站報道了這筆貸款後，該公司已將貸款歸還。

獲資金的移動支付公司 與微信合作

工資保障項目的資金還進入了金融技術領域。矽谷移動支付公司Citcon USA LLC獲得了15萬至35萬美元的貸款。真格基金是其主要投資者；該公司將美國公司連接到支付寶和微信等中國支付平台，而微信也可能面臨特朗普政府的限制。

更多貸款流向制藥、國防、尖端制造業、電動汽車和信息技術等關鍵行業內的企業。這些案例中，美國都在間接資助那些經常被特朗普政府指責存在知識產權盜竊的公司。

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議員們和特朗普政府正在協商，如何在即將出台的經濟救助方案中調整小企業貸款項目。參議院共和黨人上周提出的一項法案規定，部分由中國企業持有的企業，或董事會中有中國居民的企業，將沒有資格獲得下一輪貸款。目前還不確定這樣的條款是否會被寫入最終法案。

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