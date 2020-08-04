▲ 【中美角力】胡錫進倡增核武抗美 軍方批煽動敵對危害國安

中美角力升級，美軍在南海及台海加緊活動之際，環球時報總編輯胡錫進日前再度主張中國增加核武數量，與美國抗衡。但軍方智囊、資深核武專家楊承軍近日撰文，指核武擴容的建議，是「煽動對中央、軍委和軍隊的不滿」，對國家安全極其有害，似不點名暗批胡錫進炒作核武問題。

胡錫進7月26日再度於微博發文，呼籲增加核武數量，以壓制美國的步步進逼。他說，「我們需要更多件數的核武器，讓美國的地緣政治狂人們保持清醒」。

楊承軍：警惕有人惡意炒作中國核力量

對此，解放軍火箭軍（戰略導彈部隊）退役軍官、全軍核安全研究中心高級研究員楊承軍7月30日在鳳凰軍事網發表題為「警惕有人惡意炒作我國涉核問題」文章，回應核武擴容的說法。

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楊承軍首先強調，最近，媒體上再次出現呼籲國家增加核武器的言論，「作為在該領域服役47年的專家，我認為這種炒作對國家安全極其有害」。

他表示，中國核武器正在按照預定規劃發展，中國核武器發展非常認真和縝密，並根據核形勢變化適時調整、改善發展規劃，完全不需要無關人員的「長臂干預」。

楊承軍批評，這種炒作只會為敵對國家提供攻擊中國的話柄，會激起鄰國不安，把他們推向美國，尋求核保護；也會激起國內民眾對國家、對軍隊產生不作為的無端不滿。

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他不點名指，有人一再炒作涉核話題：

其目的和動機首先是煽動對中央、軍委和軍隊的不滿，指責他們不作為；其次是為了嘩眾取寵，製造輿論熱點，吸引網友關注；再次是為了顯示自己，表明只有他才關心核安全；最後是為了吸引有關專業人員出來澄清，以達到他們窺視國家核機密的目的。

楊承軍說，如果業內專家確有建議，可以透過內參或正規管道向中央或軍委反映。核政策、核戰略屬於國策，就如國家是社會主義性質一樣，不容質疑和更改；核武器發展屬於國家機密，不容在媒體上公開討論。

外界揣測，楊承軍這一表述是否不點名反駁胡錫進的核武論調。

胡錫進不止一次中國核武擴容

這不是楊承軍首度暗批胡錫進，5月8日，胡錫進在微博發文稱，中國需要在短期內將核子彈頭數量擴大到千枚，包括至少要有100枚東風41型洲際戰略核子彈道飛彈，以「抑制美國的戰略野心和對華衝動」。

楊承軍事後即撰文強調，中國不應該與核武大國比數量、比規模，網絡出現呼籲國家增加核武器數量的聲音，還提出了具體數字，這種炒作對國家安全百害而無一利。即使按照他們提出的數字增加核子彈頭，也不能對美國構成新的威懾。

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責任編輯：鄧國強

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