【中美角力】混淆導彈和核彈 胡錫進疑遭解放軍暗批

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中美對峙升級，《環球時報》總編輯胡錫進主張，中國核武庫大幅擴容對抗美國，但胡錫進言論懷疑引起解放軍不滿。有解放軍退役軍官不點名批評，有人「惡意炒作」中國核武問題，涉嫌指責軍隊不作為，並為敵對國家攻擊中國提供話柄。事實上，胡錫進所言也顯示，他似乎混淆了核彈和導彈兩個概念，惹來批評並不難理解。
胡錫進近月在微博提出，中國需要「在較短時間內，將核彈頭數量擴大到千枚水平，包括至少有100枚東風-41戰略導彈」，以抑制美國的戰略野心和對華衝動。胡錫進此言引起多方關注和熱議。
核彈和導彈 不能混為一談
然而，核彈頭與東風-41導彈卻是兩回事。
核彈頭是核子武器，亦即核彈本身。東風-41是一款洲際彈道導彈，射程相信達到1.5萬公里，足以從中國覆蓋美國全境，並最多可搭載10枚核彈頭，意味可以一次過核打擊10個目標。
核彈與導彈的關係，簡單地可以用子彈和槍來比喻。核彈／子彈本身並不懂得飛向敵人，需要由導彈／槍發射才可殺傷。胡錫進所言看起來卻把兩來東西混為一談。
中國300枚核彈 已經夠用
就算單是考慮胡錫進的前半句，「核彈頭數量擴大到千枚水平」，也可謂已經相當出位。
2017年諾貝爾和平獎得主，國際廢除核武器運動（International Campaign to Abolish Nuclear Weapons，ICAN）網站顯示，中國核彈頭數量最新料達320枚，比法國、英國都多，全球第三。
儘管中國核彈頭遠遠少於俄羅斯、美國分別的6,300多枚及5,800枚，但俄美誇張得不成比例的核武庫是冷戰核競賽遺物，實際上根本沒有意義，因為這種規模足以毀滅全球多次。
ICAN亦引述數據指出，假如一枚核彈在美國紐約市上空引爆，估計就會造成超過58萬人死亡。
由此可見、中國、法國、英國核武庫的200至300多枚水平已經很多，足以對美國、俄羅斯造成同等威懾。此外，美俄光是管理、保護規模數千枚核武庫，以及銷毀退役核彈頭，每年就要花上巨大成本。
美國總統特朗普2017年據報提出，將美國核彈頭數量增加10倍，引起白宮幕僚驚訝，時任美國國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）更私下形容特朗普是個「白癡」（moron）。
或者說，中國火箭軍（解放軍導彈軍種）如果要增加甚麼來制衡美國的話，應該是東風-41洲際彈道導彈、東風-26核常兼備，並有反艦功能彈道導彈，以及東風-17高超音速導彈等新型導彈的數量，而不是核彈頭數量。
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