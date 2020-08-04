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【中美角力】混淆導彈和核彈 胡錫進疑遭解放軍暗批

國情動向 14:57 2020/08/04

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中美對峙升級，《環球時報》總編輯胡錫進主張，中國核武庫大幅擴容對抗美國，但胡錫進言論懷疑引起解放軍不滿。有解放軍退役軍官不點名批評，有人「惡意炒作」中國核武問題，涉嫌指責軍隊不作為，並為敵對國家攻擊中國提供話柄。事實上，胡錫進所言也顯示，他似乎混淆了核彈和導彈兩個概念，惹來批評並不難理解。

【中美角力】混淆導彈和核彈 胡錫進疑遭解放軍暗批

胡錫進近月在微博提出，中國需要「在較短時間內，將核彈頭數量擴大到千枚水平，包括至少有100枚東風-41戰略導彈」，以抑制美國的戰略野心和對華衝動。胡錫進此言引起多方關注和熱議。

胡錫進倡增核武抗美 軍方批煽動敵對危害國安

核彈和導彈 不能混為一談

然而，核彈頭與東風-41導彈卻是兩回事。

核彈頭是核子武器，亦即核彈本身。東風-41是一款洲際彈道導彈，射程相信達到1.5萬公里，足以從中國覆蓋美國全境，並最多可搭載10枚核彈頭，意味可以一次過核打擊10個目標。

核彈與導彈的關係，簡單地可以用子彈和槍來比喻。核彈／子彈本身並不懂得飛向敵人，需要由導彈／槍發射才可殺傷。胡錫進所言看起來卻把兩來東西混為一談。

美媒關注東風41導彈首亮相 多種東風導彈有何不同？

中國300枚核彈 已經夠用

就算單是考慮胡錫進的前半句，「核彈頭數量擴大到千枚水平」，也可謂已經相當出位。

2017年諾貝爾和平獎得主，國際廢除核武器運動（International Campaign to Abolish Nuclear Weapons，ICAN）網站顯示，中國核彈頭數量最新料達320枚，比法國、英國都多，全球第三。

中國核彈頭數量全球第三（ICAN圖片）

儘管中國核彈頭遠遠少於俄羅斯、美國分別的6,300多枚及5,800枚，但俄美誇張得不成比例的核武庫是冷戰核競賽遺物，實際上根本沒有意義，因為這種規模足以毀滅全球多次。

ICAN亦引述數據指出，假如一枚核彈在美國紐約市上空引爆，估計就會造成超過58萬人死亡。

由此可見、中國、法國、英國核武庫的200至300多枚水平已經很多，足以對美國、俄羅斯造成同等威懾。此外，美俄光是管理、保護規模數千枚核武庫，以及銷毀退役核彈頭，每年就要花上巨大成本。

中國或擁最尖端核彈預警技術　改寫全球軍力平衡

美國總統特朗普2017年據報提出，將美國核彈頭數量增加10倍，引起白宮幕僚驚訝，時任美國國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）更私下形容特朗普是個「白癡」（moron）。

或者說，中國火箭軍（解放軍導彈軍種）如果要增加甚麼來制衡美國的話，應該是東風-41洲際彈道導彈、東風-26核常兼備，並有反艦功能彈道導彈，以及東風-17高超音速導彈等新型導彈的數量，而不是核彈頭數量。

東風-17曝光 懶人包：何謂高超音速導彈

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