【華為5G】從源頭提升競爭力 華為「天才少年」項目年薪223萬招人才

華為處於中美角力的暴風眼，不斷出招尋求突破美國圍堵，包括高薪吸納人才。內地知名高校武漢華中科技大學透露，該校今年電腦專業畢業的博士生張霽和姚婷，入選華為「天才少年」，去年該校也有一名博士生左鵬飛進入「天才少年」。該項目是華為創辦人任正非發起，以頂級挑戰和頂級薪酬吸引頂尖人才的項目，最高年薪達人民幣201萬元（約223萬港元）。

全球僅4人 拿「天才少年」最高年薪

綜合媒體報道，全球僅4人拿到華為「天才少年」最高一級年薪201萬元。分別是鐘釗（大學畢業於華中科技大學軟體工程專業，博士畢業於中國科學院大學模式識別與智能系統）、秦通（大學畢業於浙江大學控制科學與工程，博士畢業於香港科技大學機器人方向）、左鵬飛（大學和博士畢業於華中科技大學電腦專業）、張霽（博士畢業於華中科技大學電腦專業）。

華為「天才少年」的招聘標準非常嚴格，一般需要經歷七輪左右流程：簡歷篩選、筆試、初次面試、首長面試、若干部長面試、總裁面試、HR面試。

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在每一環節中，都會經過嚴格的考核和篩選，因此也會遇到很多挑戰和阻礙，任何一個環節出現問題或表現不佳都有可能失敗，難度極大。

值得注意是，華為對人才的注意力似乎在升高。任正非7月底還訪問上海、江蘇四間名校，與專家座談，多次提及校企合作，培育人才等。有分析指，任正非此次與高校的溝通，揭示華為正計劃通過高校等挖掘、儲備各業務領域人才。在當前被美國圍堵的困境中，華為希望從源頭，也即人才，來提升自己的競爭力。

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