【新冠肺炎疫苗】中美疫苗競賽遭潑冷水　世衛譚德塞：或永無萬靈丹

新冠肺炎全球疫情仍在蔓延，中國與美國、英國等國家競相研發新冠病毒疫苗，希望盡快以疫苗控制這場大瘟疫，坊間因此有誰先造出疫苗誰是救世主、得疫苗者得天下之說。但世界衛生組織（WHO）說，對抗病毒可能永遠不會有萬靈丹。

華盛頓郵報報道，上周有兩支疫苗進入人體試驗最重要階段，飛快的速度讓人以「史無前例」和「令人驚艷」等字眼形容；藥廠高層上月向國會表示，疫苗最快10月或年底就能問世。

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中美更成這場疫苗大賽的主要「選手」，美國總統特朗普周一（3日）表示，對新冠疫苗的研發進度感到樂觀，更指出疫苗有機會早於今年底推出，為美國公眾提供疫苗。

特朗普稱美國疫苗今年底推出

中國疾控中心主任高福日前在一場研討會上稱，自己已接種一實驗型新冠病毒疫苗，此舉透出中國疫苗的研發或已進入關鍵階段。

但世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）3日表示，雖然各國疫苗研發競賽頗有進展，但民眾不應懷抱過度期待，認為疫苗問世疫情就會結束。

「許多疫苗都到了臨床試驗第三階段，我們希望有幾支將有效幫助民眾獲得抗體」，譚德塞說，「然而，對抗病毒並沒有萬靈丹，也許以後也不會有」。

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公衛專家也擔心，在政治人物和生技藥廠的吹捧渲染下，大眾對疫苗期待過高，甚至有不切實際的想像。

哈佛大學公衛學院傳染病教授葛拉德（Yonatan Grad）就說，「不可能像電腦重新開機一樣，就能恢復疫情前的生活」。

專家：政治人物給人們不切實際想像

確保疫苗安全和有效只是第一步，而不是終點；將疫苗分配至世界各地過程中，靠驗著全球合作和信賴；預估至少需要數個月甚至數年，才能讓全世界一定比例的人接種。

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而接算注射疫苗，也不保證馬上獲得免疫力；身體要擁有抗體，可能需要數周，許多疫苗甚至得注射第二劑，才能徹底提升免疫系統。

哥倫比亞大學病毒學教授安潔拉‧拉斯穆森(Angela Rasmussen)說，「我擔心民眾太過仰賴疫苗會讓一切好轉的希望；疫苗並非完美；就像任何治療一樣，有失敗的可能」。

疫苗必須安全 美國標準為50%有效

疫苗必須安全、有效，美國的標準為50%有效；愛默蕾大學（Emory University）疫苗中心副主任奧倫斯坦（Walter Orenstein）警告：「疫苗減緩傳染，但無法消滅病毒」。

目前各國展開的疫苗大賽，無法證明最快的疫苗效果最佳；就算疫苗問世，也不能停止治療、檢測和感染源追蹤等基本動作。紐約大學疫苗中心主任穆里根（Mark Mulligan）說，大眾對疫苗的態度應與重啟一樣，為求安全必須循序漸進。

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責任編輯：鄧國強

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