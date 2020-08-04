【中印衝突】印度審查孔子學院 中使館籲勿將正常合作政治化

中印關係自發生邊境衝突後惡化，印度政府除了大規模封殺中國App，教育部據報亦決定審查孔子學院等中印高等教育合作項目。中國駐印度使館對此表示，希望印度有關方面避免將正常合作政治化，維護中印人文交往的健康穩定發展。

印度教育部據報已決定審查中國孔子學院，與印度7所高校合作設立的孔子學院和孔子課堂，以及印高等教育機構與中國高校及機構簽署的54份校際合作諒解備忘錄。

中國駐印度使館發言人嵇蓉表示， 所有孔子學院都是在印方自願申請、具備辦學條件的前提下，由中印雙方大學按照相互尊重、友好協商、平等互利的原則，共同簽署具有法律效力的合作協議之後設立的。

發言人表示，孔子學院的建設始終堅持外方為主，中方協助，共同籌措辦學經費的辦學模式。中方希望印度有關方面客觀公正看待孔子學院和中印高等教育合作，避免將正常合作政治化，維護中印人文交往的健康穩定發展。

中方指出，隨著中印經貿、人文交流日益密切，印度中文教學需求日益旺盛。兩國在孔子學院項目上的合作已經開展10多年。 多年來，孔子學院為推動印度中文教學，促進中印人文交流發揮了重要作用，這一點得到了印度教育界的普遍認可。

此前，美國、瑞典等亦曾關閉當地 孔子學院相關機構，質疑這些機構與中國政府關係密切，有從事間諜活動風險。

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責任編輯：彭文彌

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