  • 29°C
香港時間 : 2020804日 (二) 16:56
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中印衝突】印度審查孔子學院 中使館籲勿將正常合作政治化

國情動向 15:53 2020/08/04

分享：

中印關係自發生邊境衝突後惡化，印度政府除了大規模封殺中國App，教育部據報亦決定審查孔子學院等中印高等教育合作項目。中國駐印度使館對此表示，希望印度有關方面避免將正常合作政治化，維護中印人文交往的健康穩定發展。

印度教育部據報已決定審查中國孔子學院，與印度7所高校合作設立的孔子學院和孔子課堂，以及印高等教育機構與中國高校及機構簽署的54份校際合作諒解備忘錄。

中國駐印度使館發言人嵇蓉表示，所有孔子學院都是在印方自願申請、具備辦學條件的前提下，由中印雙方大學按照相互尊重、友好協商、平等互利的原則，共同簽署具有法律效力的合作協議之後設立的。

發言人表示，孔子學院的建設始終堅持外方為主，中方協助，共同籌措辦學經費的辦學模式。中方希望印度有關方面客觀公正看待孔子學院和中印高等教育合作，避免將正常合作政治化，維護中印人文交往的健康穩定發展。

中方指出，隨著中印經貿、人文交流日益密切，印度中文教學需求日益旺盛。兩國在孔子學院項目上的合作已經開展10多年。多年來，孔子學院為推動印度中文教學，促進中印人文交流發揮了重要作用，這一點得到了印度教育界的普遍認可。

此前，美國、瑞典等亦曾關閉當地孔子學院相關機構，質疑這些機構與中國政府關係密切，有從事間諜活動風險。

中印關係隨時「打破杯子」 中國駐印度大使籲冷靜免誤判

【中印衝突】法國陣風與中國殲20誰更強？中印爆口水戰

【中印衝突】解放軍新對手 印度接收首批法國陣風戰機

【中印角力】印度傳再禁47個中國App 另擬審查PUBG等275款中國應用程式

【中印衝突】印度冷待華為「搬石砸自己腳」？華為擬裁7成當地員工

【中印角力】外電：印度法庭傳召馬雲 涉阿里巴巴前員工稱被不當解僱

【中印衝突】印度亦打台灣牌？ 印度對美資深外交官據報將駐台

【中印衝突】王毅與印度通話　同意盡快完成一線部隊脫離接觸進程

【中印衝突】莫迪關微博帶頭封殺中國科企 但「去中國化」非易事

責任編輯：彭文彌

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com 中國頻道

相關文章

【中印角力】印度傳再禁47個中國App 另擬審查PUBG等275款中國應用程式
2020/07/28
【中印角力】印度傳再禁47個中國App 另擬審查PUBG等275款中國應用程式
中印關係隨時「打破杯子」 中國駐印度大使籲冷靜免誤判
2020/07/31
中印關係隨時「打破杯子」 中國駐印度大使籲冷靜免誤判
瑞典關境內所有孔子學院相關機構 外媒指顯示中瑞關係崩解
2020/04/23
瑞典關境內所有孔子學院相關機構 外媒指顯示中瑞關係崩解
疑涉間諜活動 比利時禁孔子學院長宋新寧入境
2019/10/31
疑涉間諜活動 比利時禁孔子學院長宋新寧入境
【中美角力】華府防堵中國不當影響 多所大學關孔子學院
2019/07/30
【中美角力】華府防堵中國不當影響 多所大學關孔子學院
中印關係 軍事衝突 微信 政治 印度 莫迪

上一篇文章

美媒：特朗普獅子開大口 微軟TikTok應堅定說不

下一篇文章

【中美角力】美下一波或封WeChat 華人惶恐與親友失聯
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎疫苗】福奇：中國就算率先產新冠疫苗　美國不會用
【新冠肺炎疫苗】福奇：中國就算率先產新冠疫苗　美國不會用
美國禁TikTok BBC：特朗普考慮的不只私隱還有大選
美國禁TikTok BBC：特朗普考慮的不只私隱還有大選
一帶一路再受挫？愛沙尼亞否決中資建最長海底隧道
一帶一路再受挫？愛沙尼亞否決中資建最長海底隧道
【封殺TikTok】微軟洽購TikTok內幕曝光：白宮鷹鴿爆分歧
【封殺TikTok】微軟洽購TikTok內幕曝光：白宮鷹鴿爆分歧
【中美角力】中國海軍南海開展高強度訓練 新型戰機亮相（有片）
【中美角力】中國海軍南海開展高強度訓練 新型戰機亮相（有片）
【封殺TikTok】微軟吞下TikTok　無奈下的「最好選擇」？
【封殺TikTok】微軟吞下TikTok　無奈下的「最好選擇」？