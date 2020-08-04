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美媒：特朗普獅子開大口 微軟TikTok應堅定說不

國情動向 16:42 2020/08/04

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【美國封TikTok】美媒：特朗普獅子開大口 微軟TikTok應堅定說不

中美5G科技戰，美國特朗普向中國社交程式TikTok出手，安排微軟在在9月15日前洽購TikTok美國業務，否則可能封殺TikTok。特朗普甚至公開主張，華府應從微軟TikTok交易中收取「一大筆」資金，「就像租客給業主的茶錢」。特朗普主張受到美國傳媒內多方質疑，《華爾街日報》直指，特朗普獅子開大口，微軟應該堅定說不，否則就會為其他企業立下危險先例。

《華爾街日報》評論稱，儘管美國政府過往曾因為安排融資或拯救，而從私人企業收取補償，但今次特朗普提出從微軟與TikTok潛在交易中收費，屬史無前例，因為這相當一筆介紹費。特朗普自己亦稱這是「key money」（中文的「茶錢」），即業主在租客退租時拒絕退還部分保證金，這在美國亦屬於非法。

想從收購分羹？特朗普被批似徵鹽稅的國王

文章批評，特朗普經常搞亂國際政治中的資金流動事宜。例如，特朗普多次堅持支付關稅的是中國，而非美國入口商和消費者；他又要求北約盟國直接向美國付款，作為美國保護他們的費用，而非敦促盟國提高他們軍費在經濟總額中的佔比。

評論預期，白宮也許會靜悄悄地收回特朗普的主張，反正這筆資金對美國聯邦預算根本九牛一毛。文章指出，即使是50億美元，也只夠美國政府本財年中9個小時的開支。

美國下一波或封WeChat  華人惶恐與親友失聯

納瓦羅暗示：微軟要買TikTok 宜從中國撤資

輪到美國人翻牆 特朗普禁TikTok美國網紅網民首當其衝

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