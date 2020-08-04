【出售TikTok】內地網民批張一鳴向美「跪低」 張一鳴再發內部信回應

美國政府向中國短視頻應用程式TikTok發出最後通牒，要求其在9月15日前出售TikTok在美國的業務，要麼退出美國市場，此舉在中國引發強烈不滿，有網民批評特朗普試圖阻止中國崛起，以迎合選民，但也有網民將怒火指向字節跳動創始人張一鳴，認為他向美「跪低」；張一鳴則再發內部信回應。

特朗普試圖封殺TikTok的行為在中國民間引發憤怒，在中國社交媒體微博上，許多人指責特朗普政府阻止TikTok乃至中國的崛起，以此迎合選民。

在TikTok的中國版本抖音上，針對美國可能實施的禁令發表評論的影片廣泛流傳，一則熱門評論建議讓華為收購蘋果公司的中國業務。

也有一些中國網民指責人張一鳴向壓力低頭，對華盛頓下跪得太快。

對於輿論洶湧，張一鳴今日再向員工發內部信，說「因為傳公司將出售TikTok美國業務的新聞，很多人在微博裡罵公司和我。我看到頭條圈裡有人說半夜被微博評論氣哭，有人替我和人吵架懟到手酸，也很多同事加油鼓勵。」

他回應說：

我其實很理解，人們對一家中國人創立走向全球公司有很高的期待，但是沒有很充分和準確的信息，加上民眾對當前美國政府很多行為有怨氣，所以容易對我們有特別激烈的批評。 只是多數人把這次事件問題的焦點搞錯了，問題焦點根本不是CFIUS以musical.ly併購危害國家安全為由強制TikTok美國業務出售給美國公司（這雖然不合理，但仍然是在法律的程序裡，作為企業我們必須遵守法律別無選擇），但這不是對方的目的，甚至是對方不希望看到，其真正目的是希望全面的封禁以及更多。 複雜的事情在一定時期並不適合在公共環境中說。就像過去也有很多時候，對公司的批評我們並不能展開解釋，大家一同經歷之後對管理團隊有更多的信任。對於公眾的意見，我們要能接受一段時間的誤解。

此外，有中國網民將美國封殺TikTok和Google無法在華運營相比，認為這體現美國追求「對等」。曾任Google全球副總裁兼大中華區總裁的李開復則發文稱，Google當初退出中國是因為不願意再遵守中國的法律法規，而美國處理Tik Tok並沒有給出需要做什麼才能繼續運營，美國對其控訴也沒有提出任何證據，強迫收購、只給45天、還要收中間費，這些都是和Google不可比，更是不可思議的。

早先，中國知名旅遊網站攜程網創辦人梁建章，撰文呼籲中國開放Google和其他國際主流網站來應對，使中國擁有更開放的國際網路環境，稱這樣做會「贏得輿論戰和外交戰」，「對美國一向標榜的自由、開放和法治的國際形象會形成極大打擊」。不過，這篇文章熱傳後已被下架。

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