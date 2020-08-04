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【出售TikTok】內地網民批張一鳴向美「跪低」 張一鳴回應稱別無選擇

經濟脈搏 17:29 2020/08/04

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美國政府向中國短視頻應用程式TikTok發出最後通牒，要求其在9月15日前出售TikTok在美國的業務，要麼退出美國市場，此舉在中國引發強烈不滿，有網民批評特朗普試圖阻止中國崛起，以迎合選民，但也有網民將怒火指向字節跳動創始人張一鳴，認為他同意交易是向美「跪低」；張一鳴則再發內部信回應。

特朗普試圖封殺TikTok的行為在中國民間引發憤怒，在中國社交媒體微博上，許多人指責特朗普政府阻止TikTok乃至中國的崛起，以此迎合選民，還有網民建議讓華為收購蘋果公司的中國業務。

也有一些中國網民指責人張一鳴向壓力低頭，對華盛頓下跪得太快。「字節跳動果然沒骨氣」、「相當於告訴全世界中國的企業可以隨便制裁」。

張一鳴：對方其實希望全面封禁以及更多

張一鳴今日再向員工發內部信，說「因為傳公司將出售TikTok美國業務的新聞，很多人在微博裡罵公司和我。我看到頭條圈裡有人說半夜被微博評論氣哭，有人替我和人吵架懟到手酸，也很多同事加油鼓勵。」

他回應說：

我其實很理解，人們對一家中國人創立走向全球公司有很高的期待，但是沒有很充分和準確的信息，加上民眾對當前美國政府很多行為有怨氣，所以容易對我們有特別激烈的批評。

只是多數人把這次事件問題的焦點搞錯了，問題焦點根本不是CFIUS以musical.ly併購危害國家安全為由強制TikTok美國業務出售給美國公司（這雖然不合理，但仍然是在法律的程序裡，作為企業我們必須遵守法律別無選擇），但這不是對方的目的，甚至是對方不希望看到，其真正目的是希望全面的封禁以及更多。

複雜的事情在一定時期並不適合在公共環境中說。就像過去也有很多時候，對公司的批評我們並不能展開解釋，大家一同經歷之後對管理團隊有更多的信任。對於公眾的意見，我們要能接受一段時間的誤解。

美媒：特朗普獅子開大口 微軟TikTok應堅定說不

【封殺TikTok】「我不認同」 張一鳴暗示洽售TikTok屬無奈

官媒《環球時報》總編輯胡錫進3日晚亦為字節跳動緩頰。「字節跳動面對的國際形勢的確很複雜，它要成為服務全球用戶的社交平台，就要面對這種複雜性。今天的中國同樣要面對這種複雜性。」

胡錫進籲網民包容 稱生存下去是首位

他呼籲網民，「也許我們不能立刻下一種結論性的評判，因為這不僅取決於字節跳動今後的全球化之路實際怎麼走，而且還涉及到對中國的對外開放進行定義」；「如果它以中國人希望的方式展現對國家的忠誠，那麼它的全球化道路很容易被掐斷」。

胡錫進稱，「一家企業在不危害國家利益的情況下，把它的生存和壯大放在首位，而不是奮不顧身分擔國家的壓力，這不能算作英勇之舉，但我覺得應當可以被包容」；「在國家還做不到對它們提供絕對保護的時候，只要它們能在這個世上生存下去並且做大，這實際上是它們幫著國家強大起來的一種方式」。

此外，中國知名旅遊網站攜程網創辦人兼主席梁建章早先撰文，呼籲中國應該開放Google和其他國際主流網站來應對美國封鎖TikTok，以「開放」應對「封閉」，從而「贏得輿論戰和外交戰」。不過，這篇文章在網絡熱傳後已被刪除。

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責任編輯：蒯宇澄

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