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【食物安全】廣東奪命粿條 揭米線及木耳等炎夏易生毒素

社會熱點 17:29 2020/08/04

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廣東惠來縣一腸粉店，11名食客進食粿條後，先後出現嘔吐、腹瀉等疑似食物中毒症狀，5人須送醫治療，其中1人死亡。當局初步確定，事件由米酵菌酸中毒引起，提醒河粉、米線等濕米粉，以及銀耳和木耳等，容易受椰毒假單胞菌污染而產生米酵菌酸毒素，要注意冷藏儲存和及時食用。

惠來縣人民政府官網發布通報，7月28日，惠來縣神泉鎮11位顧客在「石頭腸粉店」食用河粉（俗稱「粿條」）後，先後出現嘔吐、腹瀉等疑似食物中毒症狀。目前，已有5人送醫治療，其中1人經搶救無效去世，2人病情較重。

涉事腸粉店所出售的粿條全部來源於神泉鎮一家粿條、薯粉條供應商，大部分粿條已售出；市監局正在調查事件。

注意冷藏儲存和及時食用

廣東省市場監督管理局官方公眾號曾於8月1日發文，提醒市民慎防米酵菌酸毒素中毒。文章稱，近期，廣東省進入高溫潮濕天氣，河粉、腸粉（卷粉）、陳村粉、粿條、米線（米粉）、瀨粉等濕米粉、銀耳和木耳等容易受椰毒假單胞菌污染，而產生米酵菌酸毒素。

椰毒假單胞菌在自然界普遍存在，若上述食品未及時冷藏保存或超過保質期，食用引發米酵菌酸毒素中毒的風險增大。

為預防米酵菌酸毒素中毒，廣東省市場監督管理局提醒，消費者選購濕米粉等食品時要選擇正規渠道，家庭製作要注意冷藏儲存和及時食用。

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責任編輯：彭文彌

天氣 廣東省 米線 腹瀉 食物中毒

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