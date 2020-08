▲ 【出售TikTok】官媒警告對美國決一死戰 批美國盜竊TikTok

抖音海外版TikTok變中美角力新戰場,美國特朗普聲言,TikTok北美業務如未能在9月15日前洽售與美企,將要關門大吉。中國官方媒體《中國日報》周二(4日)發表社評指,中國不會接受美國「盜竊」TikTok的行為,稱此刻已別無選擇,要嘛在科技領域投降、要嘛決一死戰。

《中國日報》在社論表示,中國不會接受對一家中國科技公司進行「盜竊(theft)」的行為;華盛頓促使中國企業字節跳動,將TikTok美國業務出售給微軟(Microsoft),中方會對此作出反制。

中國日報批美搞垮和掠奪TikTok

社論稱,美國對中國科技公司的「霸凌」是華盛頓「美國優先」戰略、乃至零和願景的結果,讓中國別無選擇,只能「在科技領域投降或決一死戰」。

submission or mortal combat in the tech realm......

社論強調稱,「如果美國政府實施其計劃中的搞垮和掠奪(等手段),中國有很多應對方式反制(plenty of ways to respond if the administration carries out its planned smash and grab)」。

人民日報社旗下《環球時報》也發表社論稱,美國對待字節跳動和中國電訊業巨頭華為公司的態度,表明美國正努力將其經濟與中國經濟「脱鈎」。

社論稱,中國通過報復美國公司來保護這些中國公司的能力「有限」,因為美國對其盟友擁有技術優勢和影響力。

社論稱,「中國對外開放和瓦解美國的脱鈎戰略應該是當務之急」。

官媒:中國有很多應對方式反制

特朗普轉變封殺TikTok立場,轉而給出45天出售期限後,微軟公司8月3日稱,正與字節跳動就收購TikTok進行談判。

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)2日表示,特朗普將在未來數日內,對除TikTok以外的中國軟件採取行動,應對與之相關的國家安全風險。

中國外交部發言人汪文斌在8月3日的例行記者會上對此回應稱,美方泛化國家安全概念,在拿不出任何證據的情況下對有關企業做「有罪推定」並發出威脅,這違背市場經濟原則,暴露了美方所謂維護公平、自由的虛僞性和典型的雙重標准,也違反了世貿組織(WTO)開放、透明、非歧視原則,中方對此堅決反對。

