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【出售TikTok】官媒警告對美國決一死戰　批美國盜竊TikTok  

國情動向 17:29 2020/08/04

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【出售TikTok】官媒警告對美國決一死戰　批美國盜竊TikTok  

抖音海外版TikTok變中美角力新戰場，美國特朗普聲言，TikTok北美業務如未能在9月15日前洽售與美企，將要關門大吉。中國官方媒體《中國日報》周二（4日）發表社評指，中國不會接受美國「盜竊」TikTok的行為，稱此刻已別無選擇，要嘛在科技領域投降、要嘛決一死戰。

《中國日報》在社論表示，中國不會接受對一家中國科技公司進行「盜竊（theft）」的行為；華盛頓促使中國企業字節跳動，將TikTok美國業務出售給微軟（Microsoft），中方會對此作出反制。

中國日報批美搞垮和掠奪TikTok

社論稱，美國對中國科技公司的「霸凌」是華盛頓「美國優先」戰略、乃至零和願景的結果，讓中國別無選擇，只能「在科技領域投降或決一死戰」。

submission or mortal combat in the tech realm......

社論強調稱，「如果美國政府實施其計劃中的搞垮和掠奪（等手段），中國有很多應對方式反制（plenty of ways to respond if the administration carries out its planned smash and grab）」。

【封殺TikTok】特朗普：微軟收購TikTok　美政府共享收購價

【封殺TikTok】想從收購分羹？特朗普被批似徵鹽稅的國王

人民日報社旗下《環球時報》也發表社論稱，美國對待字節跳動和中國電訊業巨頭華為公司的態度，表明美國正努力將其經濟與中國經濟「脱鈎」。

社論稱，中國通過報復美國公司來保護這些中國公司的能力「有限」，因為美國對其盟友擁有技術優勢和影響力。

社論稱，「中國對外開放和瓦解美國的脱鈎戰略應該是當務之急」。

官媒：中國有很多應對方式反制

特朗普轉變封殺TikTok立場，轉而給出45天出售期限後，微軟公司8月3日稱，正與字節跳動就收購TikTok進行談判。

美媒：特朗普獅子開大口 微軟TikTok應堅定說不

內地網民批張一鳴向美「跪低」 張一鳴回應稱別無選擇

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2日表示，特朗普將在未來數日內，對除TikTok以外的中國軟件採取行動，應對與之相關的國家安全風險。

中國外交部發言人汪文斌在8月3日的例行記者會上對此回應稱，美方泛化國家安全概念，在拿不出任何證據的情況下對有關企業做「有罪推定」並發出威脅，這違背市場經濟原則，暴露了美方所謂維護公平、自由的虛僞性和典型的雙重標准，也違反了世貿組織（WTO）開放、透明、非歧視原則，中方對此堅決反對。

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責任編輯：鄧國強

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