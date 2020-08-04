【街市爆疫】 一文回顧北京武漢疫情　專家：病毒會在陰暗潮濕環境「潛伏」

香港疫情連日反彈，紅磡街市及土瓜灣街市魚檔分別出現新型肺炎確診個案。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇下午到兩個街市視察，並抽取魚檔砧板及污水渠等環境樣本。參考內地，北京於6月中再現本土確診，並且都與新發地農產品批發市場有關，讓人聯想到最初爆發疫情的武漢，早期病例也都與華南海鮮市場有關。不過，兩地同樣是菜市場爆發疫情，但具體情況也有3大不同。

不同之一：市場主營貨品

武漢的華南海鮮市場主營海鮮和野味，不乏有野生動物的活物交易，環境較潮濕髒亂和混雜，這與主營生肉和水產品的新發地市場有本質區別。

不同之二：貨品覆蓋範圍

與華南海鮮市場相比，北京新發地市場的產銷網絡更加大。據中央社報道，新發地被形容為整個北京的「菜籃子」，供應北京市民餐桌上近9成食品。除供應本地之外，新發地還向外省輸送菜品，號稱是整個中國農貿市場的「地標」。

報道還提到，新發地市場佔地面積約101公頃，建築總面積近21萬平方公尺，管理人員達1,700多人，固定攤位5,526個。而每天平均進出車流量超過3萬輛次，客流量逾5萬人，有供銷關係的客戶超過8,000家。

不同之三：對病毒溯源的猜測

在北京，疾控專家表示，透過基因組測序發現，新發地病毒來自歐洲方向，但如何輸入無法確定，可能是污染的海產品或肉類，或通過出入市場的人傳播。

至於華南海鮮市場，《中國日報》1月曾引述中國疾控中心消息，稱中心病毒所首次從華南海鮮市場的585個環境樣本中，檢測到33個樣品含有新冠病毒核酸，並在陽性環境標本中分離病毒，提出該病毒是源自華南海鮮市場銷售的野生動物。

不過，隨著對病毒的研究逐漸深入，中國疾控中心主任高福也曾表示，「可能海鮮市場本身也是受害單位，在這之前病毒已經存在」。

專家：新冠病毒會在陰暗潮濕環境「潛伏」

此前，中國疾控中心主任高福稱，新冠病毒會在陰暗潮濕、比較污染等環境「潛伏」，再突然暴露給好多人，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友亦稱，北京新發地市場與武漢當初在華南海鮮市場出現的疫情，都有一定的相似性，「在這些市場都有一個特點，就是潮濕的地方，陰冷的地方可能適合病毒生存。」

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本報記者：尹航