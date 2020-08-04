▲ 【中美角力】特朗普鬆動 據報不再堅持中美俄齊減核武

中美關係緊張之際，美國與俄羅斯上周在奧地利維也納展開核裁軍談判。內地傳媒報道，美國特朗普政府在談判中立場有所鬆動，不再堅持中國加入談判，與美俄一同討論削減核武器數量。但與此同時，美國同時和俄羅斯近行了7年來首次太空安全會談，似乎有拉攏俄羅斯支持美國要求中國入局立場的意味。

美國、俄羅斯10年《新削減戰略武器條約》（New Strategic Arms Reduction Treaty，簡稱New START）會在2021年2月到期，美俄談判延續這項核裁軍協議，是為兩國維護國際戰略平衡和安全的迫切任務。但鑑於美俄關係惡劣和特朗普政府態度無常，談判在條約到期前6個月也未有重要進展，並不輕鬆。

澎湃新聞稱，美俄上周維也納會談之中，美國立場出現鬆動，不再堅持中國加入談判，作為美俄New START續約前提。

特朗普與美國國務卿蓬佩奧等華府官員，此前都公開主張中國必須加入談判；美國軍控問題特使比林斯利（Marshall Billingslea），甚至在6月美俄談判中，故意在桌上擺放中國國旗。

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然而，美方要求中國加入美俄核裁軍談判，遭到中方堅決抵制，而俄羅斯也無意就此與美國聯手對華施壓。俄羅斯外交部稱，是否加入談判是中國的事，俄羅斯不會干涉，更不會為美國火中取栗。

特朗普政府要求中國加入美俄軍控談判的理論是，美方認為中國核武庫儲備必會翻倍。但事實上，中國核彈頭數量僅為300餘枚，規模與法國、英國屬同一水平，遠遠少於美國、俄羅斯各自的約6,000枚以至更多。

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而且，美俄都是在冷期間不合理大肆生產核彈頭之後，才願意以國際談判來控制局面。美國憑主觀推斷中國今後核武發展，來要求中國加入美俄談判，同時不用英法以至其他擁核國家一同裁減核武，顯然難以站得住腳。

New START由美俄在2010年簽署，2011年生效，取代美俄原有《削減戰略武器條約》（Strategic Arms Reduction Treaty，START）。條約規定，美俄部署核彈頭數目不得超過1,550枚、部署搭載核彈頭的導彈數目不得超過700枚。

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