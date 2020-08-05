中美是「老大」之爭？還是體制之戰？

中美對抗一浪接一浪。從貿易戰到關閉使館外交戰，從台海到南海，從新疆到香港，從華為到Tik Tok……

美國國務卿蓬佩奧7月23日在美國已故前總統尼克松故鄉的尼克松圖書館發表專題演講，把目前的美中對抗說成「自由世界與暴政之間的戰爭」。

中國外長王毅7月24日與德國外長馬斯（Heiko Maas）舉行視像會晤時，回應蓬佩奧的演講稱，中美關係目前面臨的困難完全是美方一手造成的，其目的就是企圖徹底打斷中國的發展進程，為此可以不擇手段，甚至毫無底底線。

中美博弈 深層是體制之爭

王毅的講話可解讀為，美方挑起所謂中美新冷戰，無非就是要遏制中國的崛起。用更通俗的話說，就是「老大」擔心被「老二」超越取代，於是出手打壓「老二」，即所謂「修昔底德陷阱」。

西方輿論更傾向於將當前的中美「新冷戰」，與當年的美蘇冷戰相提並論，渲染雙方在人權、價值觀等意識形態方面的對立。而在中國國內，無論是官方還是民間，則更傾向是美方出於擔心自己的霸主地位被動搖，而對復興的中國全面圍堵。就如同70年代打壓崛起的日本一樣。

不過，以目前中美經貿關係水乳交融，意識形態又難言「你死我活」的狀況分析，中美之間的對抗，既不是當年美蘇爭霸，也不同美日爭雄。

國務院發展研究中心宏觀部研究員兼國務院參事室金融研究中心研究員魏加寧早前一篇中美關係分析文章廣受關注。他認為，中美博弈，表層是貿易之爭，中層是「老大」之爭，深層是體制之爭。

2019年開始的中美貿易戰，不過是表層的兩國之間的利益之爭。利益之爭是可以通過談判，互讓互諒簽訂協議加以解決。

所謂「老大之爭」，就是指中國的崛起是否會挑戰美國的霸權地位？如果中方在貿易之爭層面上應對不利，就會過早地把「老大之爭」提到美國的議事日程上來。美國就會想方設法來抑制中國的發展，這對中方會非常不利。

最重要防止脫鉤 否則「和平紅利」或消失

而中美之間的深層博弈，歸根結底是體制之爭，是體制效率之爭。體制中最重要的是決策機制，決策效率，看誰的決策錯誤少。而決策機制中最重要的是糾錯機制，能否及時糾錯；而糾錯機制中最重要的是信息機制，看信息渠道是否通暢，決策者能否聽到真話，能否把握真實情況。

魏加寧認為， 從中國國家利益的角度來講，當前最要防止的就是中美脫鉤。中美一旦脫鉤，早晚都會打起來。一旦打起來，中國的「和平紅利」就會消失。

過去40年，中國經濟實現了高速增長，不僅得益於「人口紅利」，「改革紅利」，更重要的是得益於「和平紅利」——40年沒有打仗 ，如果把今天的和平生活當作理所當然的東西，就很容易失去它。一旦失去了和平紅利，就意味着中國的現代化進程將再次被戰爭中斷。這才是中國最大的國家利益所在。

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本報記者黃兆康

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