【賣TikTok】特朗普迫TikTok賣盤　中方促美勿打開「惡運魔盒」

美國總統特朗普下令TikTok須在9月15日之前將美國業務出售，否則將被逐出美國市場。中國外交部發言人汪文斌周二（4日）對此說，這是赤裸裸的霸凌行徑，美方切勿打開潘多拉的盒子（Pandora's box，希臘神話中帶來惡運的魔盒），否則將自食其果。

中國外交部下午舉行例行記者會。汪文斌在回答媒體提問時，作上述表示。

汪文斌說，一段時間以來，美方在拿不出任何證據的情況下，「泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓」特定的非美國企業，違背市場經濟原則，也違反世貿組織開放、透明、非歧視的原則，是「赤裸裸的霸凌行徑」，中方對此堅決反對。

中國外交部發言人汪文斌斥美「霸凌」

他表示，美方把所謂的「國家安全」作為打壓「有關企業」的理由，根本站不住腳，不過是為自己尋找藉口而已。「有關企業」按照市場原則和國際規則，在美國開展商業活動，遵守美國的法律法規，但美方卻以莫須有的罪名進行設限打壓，這完全是「政治操弄」。

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汪文斌指出，如果按照美方的這種「錯誤做法」，任何一個國家都可以「國家安全」為由，對任何一家美國企業採取類似舉措。美方務必不要打開「潘多拉的盒子」，否則將自食其果。

「不要將經濟問題政治化」

他說，中方呼籲美方認真傾聽美國國內和國際社會的「理性聲音」，不要將經濟問題政治化，為各國市場主體在美投資經營提供開放、公平、公正、非歧視的投資營商環境，多做有利於全球經濟發展的事情。

特朗普在美東時間3日表示，TikTok（抖音國際版）如果不在9月15日之前將美國業務出售，而且最好是出售給美國買家，那麼就會被趕出美國市場。

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責任編輯：鄧國強

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