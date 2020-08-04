  • 28°C
香港時間 : 2020804日 (二) 21:28
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【賣TikTok】特朗普迫TikTok賣盤　中方促美勿打開「惡運魔盒」

國情動向 20:37 2020/08/04

分享：

美國總統特朗普下令TikTok須在9月15日之前將美國業務出售，否則將被逐出美國市場。中國外交部發言人汪文斌周二（4日）對此說，這是赤裸裸的霸凌行徑，美方切勿打開潘多拉的盒子（Pandora's box，希臘神話中帶來惡運的魔盒），否則將自食其果。

中國外交部下午舉行例行記者會。汪文斌在回答媒體提問時，作上述表示。

汪文斌說，一段時間以來，美方在拿不出任何證據的情況下，「泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓」特定的非美國企業，違背市場經濟原則，也違反世貿組織開放、透明、非歧視的原則，是「赤裸裸的霸凌行徑」，中方對此堅決反對。

中國外交部發言人汪文斌斥美「霸凌」

他表示，美方把所謂的「國家安全」作為打壓「有關企業」的理由，根本站不住腳，不過是為自己尋找藉口而已。「有關企業」按照市場原則和國際規則，在美國開展商業活動，遵守美國的法律法規，但美方卻以莫須有的罪名進行設限打壓，這完全是「政治操弄」。

【封殺TikTok】特朗普：微軟收購TikTok　美政府共享收購價（第二版）

【封殺TikTok】想從收購分羹？特朗普被批似徵鹽稅的國王

汪文斌指出，如果按照美方的這種「錯誤做法」，任何一個國家都可以「國家安全」為由，對任何一家美國企業採取類似舉措。美方務必不要打開「潘多拉的盒子」，否則將自食其果。

「不要將經濟問題政治化」

他說，中方呼籲美方認真傾聽美國國內和國際社會的「理性聲音」，不要將經濟問題政治化，為各國市場主體在美投資經營提供開放、公平、公正、非歧視的投資營商環境，多做有利於全球經濟發展的事情。

特朗普在美東時間3日表示，TikTok（抖音國際版）如果不在9月15日之前將美國業務出售，而且最好是出售給美國買家，那麼就會被趕出美國市場。

【出售TikTok】官媒警告對美國決一死戰　批美國盜竊TikTok  

【出售TikTok】內地網民批張一鳴向美「跪低」 張一鳴回應稱別無選擇

美媒：特朗普獅子開大口 微軟TikTok應堅定說不

【封殺TikTok】納瓦羅暗示：微軟要買TikTok 宜從中國撤資

【封殺TikTok】5條Q&A話你知  美國辣手打擊TikTok來龍去脈

【封殺TikTok】「我不認同」　張一鳴暗示洽售TikTok屬無奈

輪到美國人翻牆 特朗普禁TikTok美國網紅網民首當其衝

責任編輯：鄧國強

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK「中國頻道」china.hket.com

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【封殺TikTok】「我不認同」　張一鳴暗示洽售TikTok屬無奈
2020/08/03
【封殺TikTok】「我不認同」　張一鳴暗示洽售TikTok屬無奈
【封殺TikTok】5條Q&A話你知 美國辣手打擊TikTok來龍去脈
今日
【封殺TikTok】5條Q&A話你知 美國辣手打擊TikTok來龍去脈
【封殺TikTok】納瓦羅暗示：微軟要買TikTok 宜從中國撤資
今日
【封殺TikTok】納瓦羅暗示：微軟要買TikTok 宜從中國撤資
【封殺TikTok】特朗普：微軟收購TikTok　美政府共享收購價（第二版）
今日
【封殺TikTok】特朗普：微軟收購TikTok　美政府共享收購價（第二版）
【封殺TikTok】想從收購分羹？特朗普被批似徵鹽稅的國王
今日
【封殺TikTok】想從收購分羹？特朗普被批似徵鹽稅的國王
創新科技及應用 科技產品 科技戰 電腦軟件 軟件 科技軟件 外交 政治 通訊科技 經濟

上一篇文章

中美是「老大」之爭？還是體制之戰？（訂戶專享）

下一篇文章

駐港部隊汽車兵實戰訓練　包括無千斤頂換輪胎、穿火圈等（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美國禁TikTok BBC：特朗普考慮的不只私隱還有大選
美國禁TikTok BBC：特朗普考慮的不只私隱還有大選
一帶一路再受挫？愛沙尼亞否決中資建最長海底隧道
一帶一路再受挫？愛沙尼亞否決中資建最長海底隧道
【封殺TikTok】微軟吞下TikTok　無奈下的「最好選擇」？
【封殺TikTok】微軟吞下TikTok　無奈下的「最好選擇」？
【封殺TikTok】微軟洽購TikTok內幕曝光：白宮鷹鴿爆分歧
【封殺TikTok】微軟洽購TikTok內幕曝光：白宮鷹鴿爆分歧
【新冠肺炎疫苗】福奇：中國就算率先產新冠疫苗　美國不會用
【新冠肺炎疫苗】福奇：中國就算率先產新冠疫苗　美國不會用
【中美角力】中國海軍南海開展高強度訓練 新型戰機亮相（有片）
【中美角力】中國海軍南海開展高強度訓練 新型戰機亮相（有片）