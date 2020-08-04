美即將對中國軟件採取行動 BBC列可能被封殺App名單

TikTok禁用風波持續引發關注之際，美國即將對其他中國軟件採取行動，英國廣播公司（BBC）列出也可能會成為目標應用軟件的名單。

美國國務蓬佩奧早先表示，總統特朗普將於未來數天公布對中國軟件商採取的行動，因為後者會直接把所得到的數據交給中國政府，危及美國國家安全。

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微信（Wechat）

其他哪些中國應用程序也面臨風險？除TikTok之外，蓬佩奧還點名了騰訊旗下的微信（Wechat）。微信被視為中國網絡監控系統的關鍵工具，被指傳播惡意信息的國內用戶需要進行面部掃描並錄入聲音。

此外，微信也被中國共產黨用來向海外僑民宣傳。今年早些時候，澳大利亞戰略政策研究所智囊團舉辦的研討會曾討論，一些微信中的群組平常推薦度假勝地、餐廳等，但在一些關鍵時刻轉向傳播與北京立場一致的政治訊息。

同時，加拿大公民實驗室的安全研究人員最近進行了一項研究，研究顯示非中國大陸賬號之間的文檔和圖像傳輸會受到監控，含有政治敏感內容的文檔和圖像會被添加到審查列表中。研究顯示這樣做的目的並不是要屏蔽這些在海外賬戶之間傳播的內容， 而是要通過這樣的監控來加強和改進在國內的內容審查。

騰訊早前表示，在微信國際用戶中共享的所有內容都是保密的。

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百度地圖、微博等

BBC指，或許可以從印度的名單上找到提示。印度早先禁止了59個與中國有關的應用，理由是它們威脅國家主權和安全。TikTok和微信榜上有名，其他的一些耳熟能詳的名字也位列其中，包括百度地圖、百度翻譯、微博、遊戲《列王的紛爭》和《無盡對決》、掃描軟件掃描全能王以及QQ郵箱。

根據當地報道，印度政府還正考慮進一步禁止275個應用程序，其中一些可能是美國用戶更熟悉的，包括阿里巴巴全球速賣通、網易包括幾款漫威超級英雄遊戲在內的多個電子遊戲、騰訊遊戲（包括《絶地求生》）、手機製造商小米的各種應用程序。

印度媒體還稱，芬蘭遊戲《部落衝突》的製作商Supercell也可能在印度被禁，因為騰訊持有大量該公司股份。

如果美國效仿這一做法，《英雄聯盟》的發行商Riot Games 拳頭遊戲和 Fortnite《要塞英雄》（港譯《堡壘之夜》）的製作公司Epic Games或許有理由擔心了。

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面部掃描類軟件

蓬佩奧還表示，收集面部掃描信息的軟件令人擔憂。雖然他未點出具體的產品名字，但許多中國公司擁有這類產品。

社交軟件「快手」和自拍軟件「玩美彩妝」都使用人臉識別算法，印度封禁了這兩款應用。

Zoom

Zoom是另一項可能存在隱憂的軟件。該視頻聊天軟件是中國出生的企業家袁徵創辦的，最近曾遭受猛烈批評。Zoom被指關閉舉辦批評中國政府的在線會議的海外中國人權團體的賬號。

該公司曾宣布，將停止直接向中國用戶提供服務，而通過本地合作伙伴提供服務。規定將在8月23日生效。

報道指出，時機可能是個巧合，但此舉表明，科技公司可能非常謹慎，不讓美國有任何理由質疑他們未來的誠實性。

Zoom停止在中國直接銷售 改由第三方提供本地版本

需要指出的是，美國對中國公司進行限制並不新鮮。在過去一年左右，特朗普政府已經將數十家中國公司列入了經濟黑名單，限制相關公司在未取得政府批准的情況下購買美國技術。這些公司包括：網絡安全公司奇虎360、錄像設備生廠商東方網力、雲端智能機器人運營商達闥科技、語音識別科技公司科大訊飛、人臉識別設備提供商商湯科技和曠視科技。

中國外交部新聞發言人汪文斌3日回應表示，反對美方舉措，呼籲美方停止將經貿問題政治化，敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，停止干涉中國內政，稱如果美方執意妄為，中國將堅決反擊。

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