美國傳媒8月4日引述知情人士透露，美國和中國已同意在8月15日舉行高級別會談，以評估北京是否遵守了中美今年早些時候簽署的第一階段貿易協議。

美國《華爾街日報》8月4日報道，據知情人士透露，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和中國副總理劉鶴將參加會談，可能會以視像會議的形式舉行。

【中美貿易協議】美媒稱中美將舉行高級別會談 萊特希澤與劉鶴出席

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會談焦點將集中在中美第一階段貿易協議上，其中包括中國承諾在兩年內將從美國的進口增加2,000億美元。

儘管中國在近幾個月增加了對美國大豆、豬肉、玉米等農產品的購買，但到目前為止，中國仍遠未達到實現這一目標所需的速度。

截至目前，白宮與美國貿易代表辦公室均拒絕對上述消息發表看法。中方也尚未做出回應。

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責任編輯：游昊雲