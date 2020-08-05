美媒：中國暗助沙特核計劃 建鈾加工設施造「黃餅」

▲ 美媒：中國暗助沙特阿拉伯核計劃 建鈾礦加工設施造「黃餅」

中國擬與伊朗擴大長期合作協議之際懷疑兩面下注，協助伊朗中東對手沙特阿拉伯推進核計劃。美國傳媒稱，沙特阿拉伯在中國支援下，興建了一座鈾礦加工設施，能夠將鈾礦加工成「黃餅」（yellowcake），是為提煉濃縮鈾前的中間產品。沙特阿拉伯距離發展核能或核武尚有很遠，而新建黃餅設施相信未有違反國際核規管協議。但沙特阿拉伯斷然否認鈾礦加工設施存在，中國方面也未有回應。

《華爾街日報》引述匿名西方國家官員指出，中國協助沙特阿拉伯，在該國西北部城鎮阿盧拉（AlUla）附近建造了黃餅設施。該鈾礦加工工廠此前從未曝光，也不清楚是否已經投入運作，而美國與盟國政府至今都對相關情報守口如瓶。

▲ 「黃餅」是黃色鈾粉末，再加工可提煉成高純度濃縮鈾，製造核燃料或核武

「黃餅」是甚麼 非如電影髒彈材料恐怖

專家指，沙特阿拉伯這座鈾礦加工設施，並不違反該國有所簽署的國際協議。沙特阿拉伯與國際原子能機構（IAEA）只簽有最低限度監管協議，毋須向後者申報擁有黃餅設施。

美國政府則主張，沙特阿拉伯與美方商談取得核能技術前，必須接受更大限度監管，包括承諾今後不作鈾濃縮。這不排除是沙特阿拉伯選擇與中國合作的因素。

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沙特阿拉伯能源部矢口否認黃餅設施存在，並稱沙特只是如過去一樣開採鈾礦，而開礦是沙特經濟多元化戰略關鍵一環。

報道則指出，黃餅設施是由兩家中國企業協助沙特阿拉伯建造，但兩家企業身份未明。

中國過去與沙特相關合作的例子，則有中國核工業集團公司（CNNC）2017年簽署諒解備忘錄，協助沙特開發鈾礦，以及中沙兩國政府2012年達成和平利用核能合作協議。

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外界公開認識中，沙特阿拉伯並沒有核計劃、核反應堆，或提煉濃縮鈾能力。但沙特政府曾表示希望發展核能，以減低依賴石油。沙特阿拉伯核計劃曝光，料會引起美國等西方國家關注，以至招致以色列反彈。

沙特王儲穆罕默德本薩勒曼（Mohammed bin Salman）則指出，假如伊朗發展出核武，沙特也會跟從。伊朗堅持，該國核計劃只追求和平使用核能，無意開發核武。

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責任編輯：連兆鋒