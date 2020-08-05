內地爆新布尼亞病毒疫情　62人感染死亡率逾10％（有片）

▲ 內地爆新布尼亞病毒疫情 62人感染死亡率逾10％

新冠肺炎疫情仍未消散之際，內地又傳出新疫情。南京一名60多歲女性因持續發燒高達40度，伴隨咳嗽、身體倦怠等症狀，就醫後醫師診斷她感染了新布尼亞病毒（new bunyavirus）。據稱，目前江蘇、浙江、安徽都有民眾感染這種病毒，內地今年至少已62人染病，7人死亡。

南京老婦感新布尼亞病毒並非孤例，內地媒體報道，當地醫院今年至今已有37人感染新布尼亞病毒，安徽今年4月後也傳出相同疫情，共23人染病，另外浙江有2人感染後死亡。

也就是說，內地上述地區今年來已出現至少62宗新布尼亞病毒染病病例，其中7人死亡，死亡率逾11％。

蜱蟲是傳播媒介 行山要小心

醫學文獻指，蜱蟲、尤其是長角血蜱（Haemaphysalis longicornis）被認為是新布尼亞病毒的主要傳播媒介，感染後的臨床症狀主要為發燒、早期腸胃道症狀明顯，伴全身性多臟器損傷及出血傾向，實驗室檢測可見血小板及白血球減少、蛋白尿及血尿。

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因此感染新布尼亞病毒的病症，叫做「發熱伴血小板減少綜合症」。

江蘇省人民醫院感染病科副主任醫生金柯指，處於活躍期新布尼亞病毒可能通過血液、體液等途徑傳播，也就是可人傳人；但蜱蟲叮咬還是最主要的傳染途徑，只要不與感染者親密接觸，做好防護，也不用過於擔心會被傳染。

一般情況下，4月到10月蜱蟲最為活躍，且好發於丘陵地帶，多生活在森林、灌木叢、開闊的牧場、草原、山地等環境中，戶外活動須提高警覺。

新布尼亞病毒疫情主要發生在內地

根據國際間調查，致死率最高可達17%，一般約5%到15%之間。

新布尼亞病毒疫情主要發生在內地，以河南、湖北、山東病例最多，2013年日本、韓國也陸續出現確診病例並死亡。

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【知識庫：何謂新布尼亞病毒（發熱伴血小板減少綜合徵病毒）】

又稱發熱伴血小板減少綜合徵病毒

臨床症狀主要為發燒、早期腸胃道症狀明顯，伴全身性多臟器損傷及出血傾向，實驗室檢測可見血小板及白血球減少、蛋白尿及血尿

是一種經由蜱蟲傳染給人類的致命傳染病

長角血蜱被認為是該病毒的主要媒介，部分文獻顯示也可能透過接觸病人血液感染

疫情主要發生在中國，以河南、湖北及山東省病例最多

日本、韓國也出現過病例

台灣當局短片介紹新布尼亞病毒

責任編輯：鄧國強

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