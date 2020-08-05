【中美角力】美衛生部長下周訪台 1979年來最高層級 京嚴正交涉

▲ 美衛生部長將訪台見蔡英文 1979年來美最高層訪台官員

美國在台協會（AIT）5日表示，美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）將於近日訪台。阿扎爾是首位訪台的美衛生部部長，也是6年來首位訪台的華府成員，以及1979年以來訪台最高層華府官員。中央社引述消息稱，訪台日期將落在8月10日至13日。台灣的外交部稱，阿扎爾將與台灣的蔡英文總統見面。

京促停止一切美台官方往來

在北京，外交部發言人汪文斌說，中方堅決反對美台官方往來，立場一貫明確，分別在北京和華盛頓向美方提出嚴正交涉。

汪文斌又指，台灣問題是中美關係最重要、最敏感的問題，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止一切形式的美台官方往來，慎重妥善處理這個問題，不向台獨勢力發出任何錯誤信號，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定，任何無視、否定或者挑戰一個中國原則的企圖，都將以失敗告終。

AIT上午發布新聞稿指出，美國衛生及公共服務部部長阿扎爾的歷史性訪問將強化美台夥伴關係，並促進美台在對抗全球新冠疫情方面的合作。

促進美台新冠疫情方面合作

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阿扎爾將代表美國總統特朗普會見台灣資深公衛官員、新冠疫情醫護人員及專家，以及其他台灣夥伴，共同討論防疫措施、全球衛生、美台夥伴關係，以及台灣作為全球醫療設備和關鍵技術的可靠供應者。

訪台期間，阿扎爾也將向公衛研究生及美國疾病管制與預防中心培訓計劃的學友發表大型演講。中央社引述消息稱，訪台日期將落在8月10日至13日。

阿扎爾是1979年台美斷交以來訪台的美國閣員中，總統繼位排序最高的一位。根據「總統繼任法」，衛生部長排序高於運輸部長和環保署長。衛生部是排第12，運輸部排第14。

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台灣的外交部上午發出新聞稿指出，阿扎爾預定近日率團訪問台灣，其間將與總統蔡英文見面，拜會外交部長吳釗燮、衞生福利部長陳時中、參訪中央流行疫情指揮中心，並與台灣醫療衞生專家對談，強化台美防疫及衞合作。

當局表示，阿扎爾長期是台灣堅定友人，2018年上任後大力支持台灣參與WHO及相關活動，並持續在世界衞生大會（WHA）及相關國際場域，以具體行動支持台灣參與全球衞生事務。他在新冠肺炎疫情期間，多次公開肯定「台灣模式」對全球對抗疫情的貢獻。台外交部由衷感謝他的支持。

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責任編輯：游昊雲

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