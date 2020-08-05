  • 31°C
香港時間 : 2020805日 (三) 12:46
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

7月財新服務業PMI回落至54.1 但仍連續三個月擴張

經濟脈搏 11:35 2020/08/05

分享：

7月財新中國服務業採購經理人指數（PMI）回落至54.1，較6月的逾十年高位下降4.3個百分點，顯著低於市場預期的58，但仍連續三個月處於擴張區間，顯示疫情後服務業擴張速度雖有所放緩，但快速恢復的趨勢未發生變化。

此前公布的7月財新中國製造業采購經理人指數（PMI）錄得52.8，較6月提高1.6個百分點。由於服務業PMI降幅大於製造業的增幅，7月財新中國綜合PMI下降1.2個百分點至54.5。

這一走勢與統計局PMI一致。國家統計局公布的7月服務業商務活動指數回落0.3個百分點至53.1，綜合PMI則小幅回落0.1個百分點至54.1。

服務業新出口訂單指數重回收縮

7月服務業新訂單指數雖小幅下降，但連續三個月處於擴張區間。受外需拖累影響，服務業新出口訂單指數重回收縮區間。不過，在製造業訂單繼續上升的支撐下，綜合新訂單指數錄得2011年初以來最高，綜合新出口訂單總量降幅收窄。

7月服務業企業繼續壓縮用工，服務業就業指數連續六個月處於收縮區間，但降幅為半年來最低。當月製造業就業指數也在收縮區間小幅回落。綜合看，兩大行業企業繼續減少用工，但降幅收窄。

受新訂單增加影響，服務業企業積壓業務量在擴張區間小幅上升，製造業企業積壓工作量也小幅上升，帶動綜合積壓工作量有所上升。

7月服務業投入品價格出現近3個月的以來首次提高，製造業原材料購進價格指數也連續兩個月處於擴張區間。二者綜合，綜合投入成本明顯上升。

外需與就業仍不樂觀

由於預期隨着疫情管控措施放寬，經營活動會延續復蘇態勢，7月服務業樂觀度升至2015年4月以來最高，製造業樂觀度較上月小幅回落，但仍處於較高水平。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，7月製造業和服務業同步恢復趨勢未變，製造業的恢復更為穩健。外需與就業卻仍不樂觀，海外疫情的反復令出口繼續承壓。就業問題仍是重中之重，需求擴張、生產擴張、就業收縮的組合已經連續數月出現。就業的持續改善需要企業有更長時間和更強的信心度。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

指數 疫情 經濟 國家統計局 服務 中國 PMI

上一篇文章

超越YouTube和Tinder 一文看懂抖音TikTok何以成為全球App收入榜冠軍

下一篇文章

【中美貿易協議】美媒稱中美將舉行高級別會談　萊特希澤與劉鶴出席
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【出售TikTok】內地網民批張一鳴向美「跪低」 張一鳴回應稱別無選擇
【出售TikTok】內地網民批張一鳴向美「跪低」 張一鳴回應稱別無選擇
【螞蟻IPO】螞蟻集團傳10月底前進行破紀錄IPO 3大策略令其成科技領軍企業
【螞蟻IPO】螞蟻集團傳10月底前進行破紀錄IPO 3大策略令其成科技領軍企業
美即將對中國軟件採取行動 BBC列可能被封殺App名單
美即將對中國軟件採取行動 BBC列可能被封殺App名單
【封殺TikTok】抖音TikTok 下載人次突破20億　一文看懂5大成功之道
【封殺TikTok】抖音TikTok 下載人次突破20億　一文看懂5大成功之道
【封殺TikTok】納瓦羅暗示：微軟要買TikTok 宜從中國撤資
【封殺TikTok】納瓦羅暗示：微軟要買TikTok 宜從中國撤資
中國AI公司告蘋果侵專利 智臻智能索賠100億
中國AI公司告蘋果侵專利 智臻智能索賠100億