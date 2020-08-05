7月財新服務業PMI回落至54.1 但仍連續三個月擴張

7月財新中國服務業採購經理人指數（PMI）回落至54.1，較6月的逾十年高位下降4.3個百分點，顯著低於市場預期的58，但仍連續三個月處於擴張區間，顯示疫情後服務業擴張速度雖有所放緩，但快速恢復的趨勢未發生變化。

此前公布的7月財新中國製造業采購經理人指數（PMI）錄得52.8，較6月提高1.6個百分點。由於服務業PMI降幅大於製造業的增幅，7月財新中國綜合PMI下降1.2個百分點至54.5。

這一走勢與統計局PMI一致。國家統計局公布的7月服務業商務活動指數回落0.3個百分點至53.1，綜合PMI則小幅回落0.1個百分點至54.1。

服務業新出口訂單指數重回收縮

7月服務業新訂單指數雖小幅下降，但連續三個月處於擴張區間。受外需拖累影響，服務業新出口訂單指數重回收縮區間。不過，在製造業訂單繼續上升的支撐下，綜合新訂單指數錄得2011年初以來最高，綜合新出口訂單總量降幅收窄。

7月服務業企業繼續壓縮用工，服務業就業指數連續六個月處於收縮區間，但降幅為半年來最低。當月製造業就業指數也在收縮區間小幅回落。綜合看，兩大行業企業繼續減少用工，但降幅收窄。

受新訂單增加影響，服務業企業積壓業務量在擴張區間小幅上升，製造業企業積壓工作量也小幅上升，帶動綜合積壓工作量有所上升。

7月服務業投入品價格出現近3個月的以來首次提高，製造業原材料購進價格指數也連續兩個月處於擴張區間。二者綜合，綜合投入成本明顯上升。

外需與就業仍不樂觀

由於預期隨着疫情管控措施放寬，經營活動會延續復蘇態勢，7月服務業樂觀度升至2015年4月以來最高，製造業樂觀度較上月小幅回落，但仍處於較高水平。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，7月製造業和服務業同步恢復趨勢未變，製造業的恢復更為穩健。外需與就業卻仍不樂觀，海外疫情的反復令出口繼續承壓。就業問題仍是重中之重，需求擴張、生產擴張、就業收縮的組合已經連續數月出現。就業的持續改善需要企業有更長時間和更強的信心度。

責任編輯：蒯宇澄

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