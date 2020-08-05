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【港區國安法】美媒揭習近平對港政策背後的智囊團

國情動向 11:54 2020/08/05

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港區國安法實施引發國際社會爭議，多位中國學者在許多文章、訪談和新聞發布會中，積極向公眾解釋該法。《紐約時報》訪問了數名北京智囊及學者，揭開中央對港政策背後思維。

報道指，中國政府長期以來培養大批學者捍衛自己的議程，而這些威權主義思想家的特點是，他們毫不掩飾地鼓吹堅定自信的主權，並且轉而反對他們當中許多人曾經接受的自由主義思想。在意識形態競爭日益加劇的時代，他們把美國描述成一個危險的、手伸得太遠的爛攤子，在新冠病毒大流行之後更是如此。

這些學者有時被稱為「國家主義者」，他們當中不少人研究對港政策，其提議被納入中國日益強硬的路線，包括迅速遏制抗議和政治辯論的國家安全法。

港區國安法全文

【港區國安法懶人包】各國回應：美警告有新制裁 德國稱港局勢將影響中歐關係（不斷更新）

一向較為自由的田飛龍提到，2014年，作為訪問學者在香港目睹騷亂時，重新思考個人自由跟國家權威之間的關係，「我原來弱的時候，我全是接受你的規則。我現在強了，並且我有了自信之後，我為什麼不能表達我的規則，我的價值觀，我的看法？」但他認為，香港還是中國的香港，還得中共去收拾爛攤子。

協助翻譯中國思想家作品網站Reading the China Dream（解讀中國夢）營運的歷史學家齊慕實（Timothy Cheek）認為，忽視這些聲音是有風險的，因為他們表達了一系列可能比自由思想更有影響力的中國政治思想。

香港中文大學教授穆秋瑞亦稱，他們不見得就是黨的路線的制定者，但他們正在幫忙塑造它，找到聰明的辦法，用語言和法律表達黨正在努力做的事。這都是通過立法實現的，所以他們的想法很重要。

除了引用國家主席習近平的講話，這些學者還借鑒了力主實施嚴政的中國古代思想家，以及自由主義政治傳統的西方批評者。傳統馬克思主義很少被引用；他們是秩序的支持者，而不是革命的支持者。而教育當局還出重金讓親黨學者研究如何在香港推行國安法等課題。

2014年佔領運動成關鍵

強世功被普遍認為參與起草了一份2014年的中國政府文件，該文件稱北京對香港擁有「全面管治權」，駁斥了中國不應干涉的觀點。他後來表示，界定香港地位的框架是在1980年代制定的，當時中國還很弱小，受外國自由思潮的左右。

「他們把香港看作是西方世界的一部分，將西方世界當作整個世界」，在2014年佔領運動後，他和其他學者強調中國有權在香港進行國家安全立法，反對將立法權，留給踟躕不定的香港當局的觀點。

北京大學學者陳端洪在2018年寫道，「國家的存在是第一位的，憲法律必須服務於這個根本目的」，他引用了德國威權主義法學家施密特的理論，證明香港需要推行國安法。

「當國家處於極端危險中，即生死存亡之時，」陳端洪寫道，領導人可以將平時的憲法律規範暫置一旁，「特別是其中的公民權利條款，而採取一切必要的措施。」根據2018年一份北京大學的報告顯示，在中國公開宣布制定港區國安全法的一年前，陳端洪就向黨的決策者提交關於為香港引入國安法的內部研究報告。

自從中國立法機構在6月底通過港區國安法以來，陳端洪、田飛龍和其他在同一陣線的中國學者在許多文章、訪談和新聞發布會中，都積極為該法辯護。

田飛龍認為，中國知識分子下一步將面對的是不斷惡化的中美關係。「包括我們學者，我們也要選邊站隊，對吧？」他說。「對不起，現在目標不是西化，現在目標是中華民族偉大復興。」

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