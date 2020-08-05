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中國疑助沙特造「黃餅」是甚麼 非如電影髒彈材料恐怖

國情動向 12:10 2020/08/05

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「黃餅」是甚麼？中國疑助沙特阿拉伯建黃餅工廠 黃餅非如電影髒彈材料恐怖

美國傳媒披露中國暗助沙特阿拉伯核計劃，為沙特阿拉伯興建一座鈾礦加工設施，生產「黃餅」。有別於影視作品中描述的大殺傷力武器，黃餅只是將鈾加工成民用或軍用核材料過程之中，一個初步階段的過渡產品。黃餅本身輻射也有限，更無法作為核武或骯髒炸彈材料。

近年說起黃餅，首先想到的可能是2018年電影《紅海行動》。片中講述解放軍在中東戰亂國家執行撤僑任務，同時與恐怖分子周旋，阻止對方奪取黃餅用以製造髒彈。電影高潮一段，正是突擊隊員跟恐怖分子在一架裝滿黃餅的運輸機裏搏鬥。

電影《紅海行動》劇照

美媒爆中國暗助沙特核計劃 再添美國中東麻煩？

但事實上，黃餅並沒有如電影描述的可怕。

黃餅（yellowcake）是從鈾礦提取出鈾（uranium）過程之中，所產生的黃色鈾粉末，因為外形與烘焙蛋榚的麵粉相似，所以稱作黃餅。

黃餅是提煉濃縮鈾、利用核能之前的中間產品。不論是和平使用核電，抑或製造核武器，所用的主要材料都是濃縮鈾（enriched uranium）。

【中美角力】中國伊朗巨額合作 美國頭癢3大壓力

濃縮鈾由鈾元素同位數「鈾235」組成，帶有放射性。濃縮鈾生產和濃縮程度在國際上受到高度監管，只有少數國家可以「持牌」生產。伊朗就因為自行生產濃縮鈾而受到爭議。

相比之下，黃餅由「鈾238」組成，即鈾自然存在的最常見狀態。鈾238的放射性有限得多，除非長期大量接觸，一般不會造成多大輻射傷害，因此難以用作髒彈材料。

中國伊朗「25年密約」 為何不懼開罪美國？

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