新布尼亞病毒有多恐怖？患者高燒40度心肺衰竭（有片）

新冠肺炎疫情仍未消散之際，內地又傳出新疫情。江蘇、浙江及安徽等3省今年出現至少62宗新布尼亞病毒（new bunyavirus）感染病例，其致命率逾10％。內地媒體曝光其中一個病例，受感染老婦不僅高燒40度，更一度有心肺衰竭，生命岌岌可危。

這個65歲的老婦，是江蘇省今年第37宗新布尼亞病毒感染個案。她住在南京市溧水區，家裡有幾畝茶園。在一次採茶之後感到身體不適，幾天後就開始發燒，最高溫度一度達到40度，並伴隨畏寒乏力的情況。

南京採茶婦入院 院方一度查不出病因

老婦到當地醫院求診，醫院診斷顯示，當時王女士血壓偏低，血常規提示白細胞、血小板、血紅蛋白降低，不久後又出現咳嗽咳痰、脈氧下降症狀，但就是查不出原因，情況十分危急。

內地爆新布尼亞病毒疫情 62人感染死亡率逾10％（有片）

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隨後，王女士被送至江蘇省人民醫院感染病科，經過仔細檢查，王女士原來感染了「新布尼亞病毒」。

江蘇省人民醫院感染病科副主任醫生金柯透露，「入院之初，老婦情況比較危急，心、肺、循環等多臟器功能衰竭」，專家當時就高度懷疑，她是通過蜱蟲叮咬，感染了新布尼亞病毒。

金柯指，處於活躍期新布尼亞病毒可能通過血液、體液等途徑傳播，即可人傳人，但蜱蟲叮咬還是最主要的傳染途徑，只要不與感染者親密接觸，做好防護，也不用過於擔心會被傳染。

蜱蟲傳播 戶外活動要小心

一般情況下，4月到10月蜱蟲最為活躍，且好發於丘陵地帶，多生活在森林、灌木叢、開闊的牧場、草原、山地等環境中，戶外活動須提高警覺。

醫學文獻指，蜱蟲、尤其是長角血蜱（Haemaphysalis longicornis）被認為是新布尼亞病毒的主要傳播媒介，感染後的臨床症狀主要為發燒、早期腸胃道症狀明顯，伴全身性多臟器損傷及出血傾向，實驗室檢測可見血小板及白血球減少、蛋白尿及血尿。

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因此感染新布尼亞病毒的病症，叫做「發熱伴血小板減少綜合症」。根據國際間調查，致死率最高可達17%，一般約5%到15%之間。

新布尼亞病毒是一種新發現病毒，中國疾病預防控制中心2010年才確認了一種新病毒。該病毒引起的疾病被命名為發熱伴血小板綜合徵，主要發生在內地，以河南、湖北、山東病例最多，2013年日本、韓國也陸續出現確診病例並死亡。

【知識庫：何謂新布尼亞病毒（發熱伴血小板減少綜合徵病毒）】

又稱發熱伴血小板減少綜合徵病毒

臨床症狀主要為發燒、早期腸胃道症狀明顯，伴全身性多臟器損傷及出血傾向，實驗室檢測可見血小板及白血球減少、蛋白尿及血尿

是一種經由蜱蟲傳染給人類的致命傳染病

長角血蜱被認為是該病毒的主要媒介，部分文獻顯示也可能透過接觸病人血液感染

疫情主要發生在中國，以河南、湖北及山東省病例最多

日本、韓國也出現過病例

台灣當局短片介紹新布尼亞病毒

責任編輯：鄧國強

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