  • 31°C
香港時間 : 2020805日 (三) 13:08
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

超越YouTube和Tinder 一文看懂抖音TikTok何以成為全球App收入榜冠軍

經濟脈搏 12:50 2020/08/05

分享：

市場調查機構Sensor Tower公布了今年7月全球熱門移動應用（非遊戲）收入TOP 10榜單，位居榜首的是抖音及TikTok（抖音海外版），二者在全球App Store和Google Play吸金超過1.02億美元，遠超以7,680萬美元位列榜單第二位的YouTube，緊隨其後的分別是Tinder，騰訊視頻及愛奇藝。

數據顯示，7月抖音及TikTok吸金超過1.02億美元，是去年7月的8.6倍。其中，約89%收入來自中國版本抖音；美國市場排名第二，貢獻6%收入。抖音及TikTok如何擁有如此強大吸金能力？

信息流廣告與用戶數、曝光量有關

據悉，抖音及TikTok大部分收入來自廣告和應用程式內購買。

以抖音為例，由於在抖音觀看影片的方式是全屏幕上下滑動，用戶在向下滑看影片時就會看到下列形式的信息流。

據內地自媒體「鈦媒體」介紹，信息流廣告收入是日活躍用戶數、用戶日平均使用時長、影片每分鐘播放次數、影片廣告加載率、按千次曝光計費(CPM）再與365相乘的總數。

在用戶日平均使用時長方面，有數據顯示，抖音用戶平均日使用時間在25至30分鐘之間。而且，由於抖音定位是15秒的音樂影片，一分鐘可播放四條短片。

【封殺TikTok】抖音TikTok 下載人次突破20億　一文看懂5大成功之道

曾志偉抖音賣酒被指貨不對辦 遭内地網民群起要求退款

美媒指蘋果有意收購TikTok 發言人否認

至於短視頻廣告加載率，通過多次統計，在不同時間段測試，發現每次啟動APP後，大概3至5個短片內會出現一次廣告，之後廣告率開始下降，大約在2%至10%區間，平均每隔15至65個短視頻出現一次廣告，也就意味著廣告加載率的中位數大約在2.5%。

平台會與直播者進行分成

除了廣告外，抖音內亦有應用內付費 (In App Purchase) 的部份，用戶可以充值錢包，1元（人民幣，下同）就能充值10個抖幣，用戶再以抖幣購買虛擬禮物贈送給主播，主播可將其提現。

不過，主播在提現時，抖音平台需要參與分成。目前個人主播的分成是50%。即是說，若主播獲得價值1000元的禮物，要分給平台500元，剩下的500才是自己的收入。

【出售TikTok】內地網民批張一鳴向美「跪低」 張一鳴回應稱別無選擇

【封殺TikTok】5條Q&A話你知  美國辣手打擊TikTok來龍去脈

【出售TikTok】官媒警告對美國決一死戰　批美國盜竊TikTok  

此外，抖音及TikTok的母公司字節跳動還不斷擴大其收入來源，包括直播、電商，甚至是搜索及遊戲等的嘗試。隨着平台用戶數量的增長，該視頻平台的所有領域成長前景都十分可觀。

責任編輯：尹航

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

遊戲 音樂 抖音 Google Play YouTube App Store 騰訊 字節跳動 美國 Google

下一篇文章

美媒指蘋果有意收購TikTok 發言人否認
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【封殺TikTok】納瓦羅暗示：微軟要買TikTok 宜從中國撤資
【封殺TikTok】納瓦羅暗示：微軟要買TikTok 宜從中國撤資
美即將對中國軟件採取行動 BBC列可能被封殺App名單
美即將對中國軟件採取行動 BBC列可能被封殺App名單
【出售TikTok】內地網民批張一鳴向美「跪低」 張一鳴回應稱別無選擇
【出售TikTok】內地網民批張一鳴向美「跪低」 張一鳴回應稱別無選擇
【封殺TikTok】抖音TikTok 下載人次突破20億　一文看懂5大成功之道
【封殺TikTok】抖音TikTok 下載人次突破20億　一文看懂5大成功之道
中國AI公司告蘋果侵專利 智臻智能索賠100億
中國AI公司告蘋果侵專利 智臻智能索賠100億
【螞蟻IPO】螞蟻集團傳10月底前進行破紀錄IPO 3大策略令其成科技領軍企業
【螞蟻IPO】螞蟻集團傳10月底前進行破紀錄IPO 3大策略令其成科技領軍企業