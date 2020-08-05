超越YouTube和Tinder 一文看懂抖音TikTok何以成為全球App收入榜冠軍

市場調查機構Sensor Tower公布了今年7月全球熱門移動應用（非遊戲）收入TOP 10榜單，位居榜首的是抖音及TikTok（抖音海外版），二者在全球App Store和Google Play吸金超過1.02億美元，遠超以7,680萬美元位列榜單第二位的YouTube，緊隨其後的分別是Tinder，騰訊視頻及愛奇藝。

數據顯示，7月抖音及TikTok吸金超過1.02億美元，是去年7月的8.6倍。其中，約89%收入來自中國版本抖音；美國市場排名第二，貢獻6%收入。抖音及TikTok如何擁有如此強大吸金能力？

信息流廣告與用戶數、曝光量有關

據悉，抖音及TikTok大部分收入來自廣告和應用程式內購買。

以抖音為例，由於在抖音觀看影片的方式是全屏幕上下滑動，用戶在向下滑看影片時就會看到下列形式的信息流。

據內地自媒體「鈦媒體」介紹，信息流廣告收入是日活躍用戶數、用戶日平均使用時長、影片每分鐘播放次數、影片廣告加載率、按千次曝光計費(CPM）再與365相乘的總數。

在用戶日平均使用時長方面，有數據顯示，抖音用戶平均日使用時間在25至30分鐘之間。而且，由於抖音定位是15秒的音樂影片，一分鐘可播放四條短片。

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至於短視頻廣告加載率，通過多次統計，在不同時間段測試，發現每次啟動APP後，大概3至5個短片內會出現一次廣告，之後廣告率開始下降，大約在2%至10%區間，平均每隔15至65個短視頻出現一次廣告，也就意味著廣告加載率的中位數大約在2.5%。

平台會與直播者進行分成

除了廣告外，抖音內亦有應用內付費 (In App Purchase) 的部份，用戶可以充值錢包，1元（人民幣，下同）就能充值10個抖幣，用戶再以抖幣購買虛擬禮物贈送給主播，主播可將其提現。

不過，主播在提現時，抖音平台需要參與分成。目前個人主播的分成是50%。即是說，若主播獲得價值1000元的禮物，要分給平台500元，剩下的500才是自己的收入。

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此外，抖音及TikTok的母公司字節跳動還不斷擴大其收入來源，包括直播、電商，甚至是搜索及遊戲等的嘗試。隨着平台用戶數量的增長，該視頻平台的所有領域成長前景都十分可觀。

責任編輯：尹航

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