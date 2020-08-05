【港區國安法】蓬佩奧稱通緝海外港人「長臂管轄」 崔天凱：依法執行

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo) 周二(4日) 針對香港政府對包含一名美國公民在內的六名海外港人發布通緝令一事發表聲明，表示中國的作法如同「威權主義的長臂管轄」。中國駐美大使崔天凱則捍衛稱香港措施都源自國安法，違反該法的人，都該受到懲罰。

蓬佩奧在聲明中寫道：「中國共產黨無法接受他們人民的自由思想，並嘗試將他們的管轄範圍延伸至中國境外。美國與其他自由國家將持續保護我們的人民，讓他們不受中國威權主義長臂管轄的威脅。」

除了聲明外，蓬佩奧也在推特上發文表示，美國譴責中國共產黨嘗試起訴在中國境外的民主運動人士，包含一位美國公民。

中國駐美大使崔天凱周二透過視頻參與「亞斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）時，出面證實對六人的指控，並強調這些執法手段都是根據《港區國安法》所衍伸出來的。他說道：「任何人若是違反了《港區國安法》，都應該被懲罰，不管他們的政治理念為何。」

港區國安法實施一個月，消息指警方正通緝6名在海外的港人，涉嫌違反《港區國安法》，包含海外港人組織「香港民主委員會」總監、已入籍美國多年的朱牧民。

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責任編輯：蒯宇澄

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