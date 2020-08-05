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今次不幫特朗普 澳洲總理：無證據支持應禁TikTok

國情動向 12:55 2020/08/05

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澳洲宣佈不跟美國封殺TikTok。中美惡鬥間，澳洲近期頻頻向美國特朗普政府靠攏，但TikTok風波看來並非其一。澳洲總理莫理森表明，沒有證據顯示，澳洲應該禁用TikTok、微信WeChat等中國社交程式。英國及法國較早前也稱，無意禁用TikTok。

美澳未提南海聯合軍演遏中國 澳洲：不會凡事同意美國

澳洲總理莫理森（Scott Morrison）周三（5日）表示，澳洲政府已認真研究是否應該禁用TikTok，但國安部門相信，TikTok不對澳洲國家安全構成威脅；澳洲政府仍政設法管控隱憂和安全風險，但認為現時並無理由推出任何禁用或全國限制措施。

美國下一波或封WeChat 華人惶恐與親友失聯

但莫理森提醒，澳洲民眾需要非常注重TikTok以及其他社交媒體，包括美國社交媒體，都在大量收集用戶個人資料的做法。他提及中國法律規定企業有責任應政府要求上繳訊息，但這目前對外界而言也只屬需要注意的事項，沒有證據顯示澳洲國家安全因此受到威脅。

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責任編輯：方圓之

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