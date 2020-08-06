澳洲總理：無證據支持應禁TikTok 京冀將口頭表態轉化為實際行動

▲ 【美國禁TikTok】澳洲今次不幫特朗普 澳洲總理莫理森：無證據支持應禁TikTok

澳洲宣佈不跟美國封殺TikTok。中美惡鬥間，澳洲近期頻頻向美國特朗普政府靠攏，但TikTok風波看來並非其一。澳洲總理莫理森表明，沒有證據顯示，澳洲應該禁用TikTok、微信WeChat等中國社交程式。英國及法國較早前也稱，無意禁用TikTok。

在北京，外交部發言人汪文斌表示，中方注意到有關表態，希望澳洲方面將口頭表態轉化為實際行動，多做符合中澳全面戰略伙伴關係精神、有利於地區和平穩定的事。

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澳洲總理莫理森（Scott Morrison）周三（5日）表示，澳洲政府已認真研究是否應該禁用TikTok，但國安部門相信，TikTok不對澳洲國家安全構成威脅；澳洲政府仍政設法管控隱憂和安全風險，但認為現時並無理由推出任何禁用或全國限制措施。

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但莫理森提醒，澳洲民眾需要非常注重TikTok以及其他社交媒體，包括美國社交媒體，都在大量收集用戶個人資料的做法。他提及中國法律規定企業有責任應政府要求上繳訊息，但這目前對外界而言也只屬需要注意的事項，沒有證據顯示澳洲國家安全因此受到威脅。

美國總統特朗普日前要求，除非TikTok美國業務在9月15日以前獲美企收購，否則華府會封殺TikTok。特朗普更稱，微軟洽購TikTok，華府應該從交易中分成。中國外交部批評，美國拿不出證據下，以國家安全為由打壓非美國企業，敦促美方不要打開「潘多拉盒子」，否則會自食其果。

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責任編輯：連兆鋒