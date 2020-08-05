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TikTok讓英國政府再陷兩難 駐英大使：中英關係困難責任在英方

國情動向 13:20 2020/08/05

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TikTok擬將總部遷至倫敦，讓英國政府再陷兩難。

TikTok面臨美國禁令威脅，母公司「字節跳動」傳出考慮將其總部從北京遷至英國倫敦，隨即引起英國議員對信息安全的顧慮，讓不久前才決定分階段禁用華為5G的英國政府再陷兩難，中英關係恐進一步惡化。

中國駐英國大使劉曉明接受央視訪問、談及中英關係「黃金時代」是否結束時就表示，中英關係面臨現在的困難，責任完全在英國一方。

TikTok總部傳遷倫敦　英議員憂信息安全

美國總統特朗普表示，抖音海外版TikTok須在9月15日以前出售其美國部門，否則將封禁該中國短片社交平台。

未知是否與有消息傳出，英國政府已批准TikTok在倫敦設立總部有關，微軟其後證實正洽談收購TikTok在美國、加拿大、澳洲和新西蘭的服務，上述4國都是五眼聯盟的成員，只差英國。

英國首相府發言人表示，字節跳動總部選址是商業決定，約翰遜並沒有和特朗普討論過相關議題。保守黨議員奧布萊恩則提出，在TikTok決定是否將總部總在英國前，英國情報部門應對TikTok的資訊安全展開調查。保守黨議員鄧肯史密斯亦指，TikTok和華為一樣不可靠且存在風險。

這讓英國政府繼華為5G決定後，再次處於與中國關係和信息安全疑慮之間的兩難局面。

【封殺TikTok】英媒：TikTok將把總部從北京遷至倫敦

【封殺TikTok】「我不認同」　張一鳴暗示洽售TikTok屬無奈

美媒指蘋果有意收購TikTok 發言人否認

【出售TikTok】官媒警告對美國決一死戰　批美國盜竊TikTok  

中國駐英國大使劉曉明表示，中英關係最近一段時間確實出現了一系列的困難，面臨嚴峻形勢。

他認為，英國媒體以及其他西方媒體說，中英關係之所以發生這樣的變化，是因為「中國更加咄咄逼人」，採取了很多不利於兩國關係的措施。但「中英關係為什麼會出現這樣的變化？為什麼會面臨這樣的困難？到底是誰變了？是中國變了？還是英國變了？」

我的回答是清晰無誤的，用英文說是loud and clear，就是中國沒有變，而是英國變了。中英關係現在面臨的困難，責任完全在英方。

劉曉明強調，中國忠實遵守國際法、國際關係的基本準則，忠實履行了自己的國際義務，致力於走和平發展道路的決心沒有變，也始終致力於與英國建立夥伴關係，沒有把英國看作是對中國的威脅，恰恰是英國改變了對中英關係的定位，把中國看成是潛在的威脅、潛在的挑戰。

【華為5G】英國全面封殺華為 中英黃金時代正式結束

【中英關係】告別「黃金時代」 中英吞雙輸苦果

【立法會選舉】中英外長通話　英外長稱密切監察9月立法會選舉

劉曉明：中英關係正處於重要關口 應相互尊重主權

責任編輯：馬佩君

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5G 社交平台 約翰遜 特朗普 媒體 國際關係 國際法 倫敦 字節跳動 華為

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