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【黎巴嫩爆炸】貝魯特慘劇如天津大爆炸翻版 5年前慘景歷歷在目（多圖有片）

社會熱點 14:42 2020/08/05

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黎巴嫩首都貝魯特本港時間昨晚發生巨大爆炸，現場有蘑菇雲升起，造成至少78人死亡，另有4,000多人受傷。當局表示，爆炸可能是由存放在港口倉庫內多年的化學品硝酸銨引起。黎巴嫩總統米歇爾·奧恩（Michel Aoun）在推特發文說，沒有安全地儲存2750頓硝酸銨的作法令人「無法接受」。

相近的日期，相似的原因，慘烈的損失，甚至發生地點都是在港口，不免讓人回憶起5年前發生在天津的爆炸慘劇。

2015年8月12日晚間，天津市濱海新區天津港的瑞海國際物流中心貨櫃碼頭集裝箱內易燃易爆品發生連串爆炸。首先是22時51分46秒发生火災，之後23時34分06秒第一次爆炸，23時34分37秒第二次爆炸。

 

爆炸現場產生的沖擊波巨大，令天津市及河北省局部地區有震感，北京地震台網檢測顯示，兩次爆炸所引发地震的爆炸當量之和相當於24噸TNT炸藥，現場出現蘑菇雲。直至8月14日下午，現場明火被撲滅。

2016年2月5日，國務院天津港爆炸事故調查組的調查報告認定，事故直接原因是集裝箱內硝化棉局部幹燥，在高溫等因素的作用下加速分解放熱，積熱自燃，最後致硝酸銨等危險化學品发生爆炸。

「812天津濱海新區事故」共造成165人遇難、8人失蹤，798人受傷。

天津海河驚現大量死魚 引爆生態災難疑雲（多圖）

【天津爆炸】天津爆炸事故已造成116人遇難，仍有60人失聯

【天津爆炸】公安部：現場確認存放3000噸危險化學品

中國客近距拍下爆炸一刻：火光四濺 路人驚逃（有片）

責任編輯：尹航

河北省 天津 北京 黎巴嫩 火災 地震 首都 化學

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