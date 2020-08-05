人民幣升破中美互關領事館前阻力位 有望測試6.9關口

美國《華爾街日報》引述消息報道，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和中國副總理劉鶴同意在8月15日舉行會談，評估中美第一階段貿易協議。消息帶動境內外人民幣雙雙升破6.96，並突破中美互關領館前的水平。市場人士分析，突破這一阻力位，可能為人民幣進一步補漲打開空間，本季度有望測試6.9元的整數關口。

互關領事館風波打斷人民幣升勢

7月美元指數跌逾4%，創近10年最大月度跌幅；而同期人民幣兌美元上漲約1.3%，滯後於主要非美貨幣，主因7月下旬中美發生互關領事館的外交風波後，人民幣的升勢被打斷，從之前的6.9649退回7元弱方。

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市場人士認為，美元連續走弱，人民幣兌美元雙邊滙率僅有窄幅波動，加之中國經濟復甦勢頭未改，都令人民幣存在補漲空間。倘中美兩國本月評估貿易協議執行情況屬實，並確認貿易協議完好無損，更可能為中美關係帶來階段性轉機，利好人民幣。

協議評估料正面 打開補漲空間

「人民幣貶值對關稅以外的中美衝突並沒什麼用，預計在當前美元被拋售之際，人民幣將在7元以下迎來補漲。」瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰表示, 儘管當前中國對美國農產品採購不及預期，但若取消貿易協議對中美雙方都不利，對特朗普尋求連任更是利大於弊，因此中美評估貿易協議的結果應該利好人民幣。

彭博行業研究亞洲外滙利率策略師趙志軒也表示，當市場了解到中美摩擦對美國打擊更大，人民幣接下來會繼續補漲，本季度可能測試6.9元的整數關口。

截至周三（5日）下午， 在岸人民幣兌美元上漲0.24%，報6.9580，離岸人民幣兌美元上漲0.22%，報6.9590，均為3月11日以來盤中新高。

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責任編輯：馬佩君

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