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揭勸服特朗普TikTok留一手的 原來是對華悍鷹參議員

國情動向 16:00 2020/08/05

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【美國禁TikTok】揭勸服特朗普TikTok留一手的 原來是對華悍鷹參議員格雷厄姆

美國總統特朗普原本計劃直接禁用中國社交程式TikTok，到留有餘地給予微軟時間，在9月15日前洽購TikTok美國業務，讓這廣受美國年輕人歡迎的程式有望換過方式，繼續在美國服務。美國傳媒披露，最終協助說服特朗普改變對TikTok主意的，原來說向來主張對華強硬的參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）。

65歲格雷厄姆是共和黨南卡羅萊納州資深參議員，與特朗普談得上是「哥們」，他在對外問題上一直支持特朗普政府立場，但他今次也不得不就TikTok向特朗普提出「逆耳忠言」。美國有線新聞網（CNN）引述消息人士報道，格雷厄姆上周末接獲華府內部和共和黨給他的任務：勸服特朗普不要直接封殺TikTok。

報道形容，格雷厄姆其實也不甚了解TikTok，只知道這是個「狗彈琴貓跳舞」影片的平台，但他還是在周末打完高爾夫球後致電了特朗普。

格雷厄姆在通話中重申美國財長姆欽，以及其他主要白宮顧問的觀點，提醒特朗普直接封殺TikTok的話會是個「政治災難」。特朗普則表示，自己已從多人一連串遊說之中，聽到了眾人的憂慮，最終決定為微軟洽購TikTok開綠燈，給出45天時限。

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格雷厄姆出動前，白宮內部已動員了大量人手嘗試說服特朗普改變主意。除了姆欽，白宮經濟顧問庫德洛、司法部長巴爾、總統高級顧問康韋（Kellyanne Conway）等人都認為，讓微軟收購TikTok，可解決美國經濟和國安利益之間的矛盾，對美來說是雙贏。

直接封殺TikTok會打擊外企對美國市場信心，損害美國投資環境之餘，美國司法部據報亦承認，封殺決定可能會在法律上遇到問題。因此白宮官員和顧問相信，讓微軟收購TikTok會是個很好的下台階，既可避開這些地雷，同時不用擔心中國可能藉TikTok收集美國人資料來加強人工智能技術發展。

超越YouTube和Tinder TikTok何以成為全球App收入榜冠軍

與此同時，特朗普競選團隊亦擔心，封殺TikTok會開罪不少年輕選民，不利他11月大選尋求連任。TikTok在美國下載量達到1.65億次，每日活躍用戶估計多達8,000萬人。特朗普上周直言有意禁用後，TikTok用戶隨即紛紛發放影片議論事件，這社交媒體上原本輕鬆的氣氛也一下子變得政治化。

CNN指出，隨住中美貿易戰協議變得乏善可陳，加上新冠肺炎疫情繼續肆虐美國，特朗普正試圖在大選之前讓中美局勢升級。然而儘管白宮貿易顧問納瓦羅等鷹派真心相信TikTok是美國國安威脅，特朗普假如真的在乎國安，還要決定如何處理微信等其他中國程式。有消息人士稱，中國或不會對TikTok有太大反應，但如果特朗普決定向微信出手，就會是大件事。

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責任編輯：連兆鋒

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