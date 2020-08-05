「要儲存子彈」 人行馬駿稱貨幣政策暫無必要加碼

內地經濟在後疫情時代持續修復，人民銀行貨幣政策委員會委員、清華大學金融與發展研究中心主任馬駿近日表示，從經濟復甦的速度來看，中國的表現是非常出色的。目前的貨幣政策逆周期調節力度已經不小，應該維持目前的力度，沒有必要再加碼。

馬駿指出， 政策力度要保持適度。如果搞更大力度刺激的話，可能會出現房地產泡沫、股市泡沫等負面後果，同時，也需要考慮到未來經濟的不確定性。

今年經濟料增2% 毋須更大力度刺激

「比如中美關係未來一段時間會不會嚴重惡化，我們不知道，小銀行會不會出點事，我們也不知道，地方融資平台會不會出點事，我們也不知道。」馬駿表示，要儲存一些「子彈」，萬一有事情的話，可能還得用更多的金融資源去應對。

他預計，今年中國經濟增速在2%左右。內媒援引其觀點稱，中國經濟已經處於一個比較明顯的復甦態勢，現有的財政、金融等措施，基本能夠保證今年底經濟恢復到6%左右的正常增長速度。

人行周一召開2020年下半年工作會議表示，貨幣政策要更加靈活適度、精準導向，切實抓好已出台穩企業保就業各項政策落實見效；加快補齊金融風險處置制度短板，健全重大金融風險應急處置機制。

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責任編輯：馬佩君