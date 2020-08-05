  • 30°C
香港時間 : 2020805日 (三) 17:18
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

「要儲存子彈」 人行馬駿稱貨幣政策暫無必要加碼

經濟脈搏 15:54 2020/08/05

分享：

內地經濟在後疫情時代持續修復，人民銀行貨幣政策委員會委員、清華大學金融與發展研究中心主任馬駿近日表示，從經濟復甦的速度來看，中國的表現是非常出色的。目前的貨幣政策逆周期調節力度已經不小，應該維持目前的力度，沒有必要再加碼。

馬駿指出，政策力度要保持適度。如果搞更大力度刺激的話，可能會出現房地產泡沫、股市泡沫等負面後果，同時，也需要考慮到未來經濟的不確定性。

今年經濟料增2%　毋須更大力度刺激

「比如中美關係未來一段時間會不會嚴重惡化，我們不知道，小銀行會不會出點事，我們也不知道，地方融資平台會不會出點事，我們也不知道。」馬駿表示，要儲存一些「子彈」，萬一有事情的話，可能還得用更多的金融資源去應對。

他預計，今年中國經濟增速在2%左右。內媒援引其觀點稱，中國經濟已經處於一個比較明顯的復甦態勢，現有的財政、金融等措施，基本能夠保證今年底經濟恢復到6%左右的正常增長速度。

人行周一召開2020年下半年工作會議表示，貨幣政策要更加靈活適度、精準導向，切實抓好已出台穩企業保就業各項政策落實見效；加快補齊金融風險處置制度短板，健全重大金融風險應急處置機制。

人行：下半年貨幣政策更靈活適度 落實穩企業保就業政策

人行：今年7大工作重點 保持穩健的貨幣政策靈活適度

人行前官員盛松成：中美首階段貿易協議加大貨幣政策空間

港美經濟聯繫漸剝弱  京智囊指長遠不利聯繫匯率

【中國經濟】財新中國7月製造業PMI升至52.8 創九年半高

習怎用「內循環經濟」打硬仗？4條Q&A話你知

責任編輯：馬佩君

相關文章

中國政府顧問：減少對外依賴 優先「內循環」提振內需
今日
中國政府顧問：減少對外依賴 優先「內循環」提振內需
人民幣升破中美互關領事館前阻力位 有望測試6.9關口
今日
人民幣升破中美互關領事館前阻力位 有望測試6.9關口
7月財新服務業PMI回落至54.1 但仍連續三個月擴張
今日
7月財新服務業PMI回落至54.1 但仍連續三個月擴張
人行：今年7大工作重點 保持穩健的貨幣政策靈活適度
2020/01/05
人行：今年7大工作重點 保持穩健的貨幣政策靈活適度
人行：下半年貨幣政策更靈活適度 落實穩企業保就業政策
2020/08/04
人行：下半年貨幣政策更靈活適度 落實穩企業保就業政策
貨幣政策 經濟 習近平 中國人民銀行 疫情 路透社

下一篇文章

人民幣升破中美互關領事館前阻力位 有望測試6.9關口
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美貿易協議】美媒稱中美將舉行高級別會談　萊特希澤與劉鶴出席
【中美貿易協議】美媒稱中美將舉行高級別會談　萊特希澤與劉鶴出席
【封殺TikTok】納瓦羅暗示：微軟要買TikTok 宜從中國撤資
【封殺TikTok】納瓦羅暗示：微軟要買TikTok 宜從中國撤資
【螞蟻IPO】螞蟻集團傳10月底前進行破紀錄IPO 3大策略令其成科技領軍企業
【螞蟻IPO】螞蟻集團傳10月底前進行破紀錄IPO 3大策略令其成科技領軍企業
【出售TikTok】內地網民批張一鳴向美「跪低」 張一鳴回應稱別無選擇
【出售TikTok】內地網民批張一鳴向美「跪低」 張一鳴回應稱別無選擇
美即將對中國軟件採取行動 BBC列可能被封殺App名單
美即將對中國軟件採取行動 BBC列可能被封殺App名單
【封殺TikTok】抖音TikTok 下載人次突破20億　一文看懂5大成功之道
【封殺TikTok】抖音TikTok 下載人次突破20億　一文看懂5大成功之道