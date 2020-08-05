【新冠肺炎】內地核酸檢測時間縮短　有產品最快半小時有結果

內地核酸檢測所需時間不斷縮短，工業和信息化部副部長王江平介紹，快檢產品目前已經有7家生產企業獲得了註冊審批，其中最快的產品可以在30分鐘內完成檢測。

全國每日核酸檢測能力達484萬人

王江平說，中國核酸檢測主要分為兩種：是常規檢測，二是快速檢測。常規檢測技術成熟，一次性檢測量大，但是用的時間相對長一些，適用於醫院等檢測人員集中，對時間要求相對不高的場景。快檢產品用的時間短，更便捷，但是單次檢測量小，適用於小批量的隨到隨檢的場景。

他指，工信部聯合相關部門推動核酸快速檢測產品的研發和生產，核酸檢測產品性能大幅改善，常規檢測時間一般在4小時左右，最多一次可以檢測96個樣本，靈敏度從最初的每毫升1000個拷貝，現在已經提升到了每毫升100個拷貝，實現了感染者攜帶較少病毒也可以有效檢測出來。快檢產品目前已經有7家生產企業獲得了註冊審批，其中最快的產品可以在30分鐘內完成檢測，效率最高的產品最多一次可以檢測48個樣本。

他指，截至七月底，全國每日核酸檢測能力達到484萬人份，具備核酸檢測能力的醫療機構4946家間，檢測技術人員3.8萬餘人，基本滿足了當前國內疫情防控的需要。目前已累計向全國各個機構發送近2億份試劑及1.2萬台設備，完成武漢及北京合共2000萬人的檢測。新疆烏魯木齊及大連市也分別為幾百萬人完成核酸檢測。

衛健委指香港全民檢測取決政府動員能力及市民配合

此外，國家衛健委醫政醫管局副局長焦雅輝表示，香港的全民核酸檢測工作取決於香港特區政府的組織動員能力以及市民的配合程度，計劃需時多久等問題應由特區政府考慮，在中央而言，國家衛健委和廣東省正與香港政府研究香港提出所有需要的支援，包括加強核酸檢測能力，特區政府亦已與內地三間檢測實驗室進行聯繫，並開展相關實驗室工作。

她說，之後香港提出資源需求後，中央也會快速提供相應支持，包括香港提出方艙醫院和臨時醫院，中央會從專家技術、物資及施工建設層面按香港需求提供協助。

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責任編輯：蒯宇澄