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華為啟「南泥灣」項目　推Notebook等不含美國技術產品

社會熱點 16:24 2020/08/05

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美國早前升級對華為的出口限制，為突破困境，華為近日啟動「南泥灣項目」，意味著艱苦奮鬥，自力更生，以規避含有美國技術的產品。該項目中的筆記本電腦和智慧屏業務正在加速推進，這兩大類產品不包含美國技術。預計在8月中旬，華為將发布新款筆電產品。

華為冀身處困境時能自給自足

據內媒證券時報，業內人士稱，華為用「南泥灣」命名的項目，意思是「在困境期間，希望實現自給自足」。在這個過程中，筆電(筆記本電腦)、智慧屏和IoT（Internet of Things，物聯網）家居智能產品此類「完全不受美國影響的產品，就被納入南泥灣項目。」

受益於華為啟動南泥灣項目，筆電等產品有望成為重點擴張方向，今明兩年銷量預計持續大幅增長，可關注金屬外殼和觸控屏。

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其實，「南泥灣」這個詞對華為人而言並不陌生，在華為旗下心聲社區內有多條相關訊息。例如，5月即有題為「學習南泥灣精神，艱苦奮鬥，自力更生，打造『好江南』」的帖子。另外，7月還有帖子提到，西安和深圳CBG智能穿戴運動健康軟件部的 「南泥灣項目」、「鴻蒙」急招開发和測試人員。由此可見華為確實啟動了南泥灣項目，且正在大力打造鴻蒙系統。

解放軍出身的華為創始人任正非，常常引用軍事上的故事來激勵同仁。據了解，南泥灣位於中共「革命根據地」陝西延安附近。

1939年後，抗日戰爭進入相持階段，八路軍面臨吃穿用度急缺的難題。因此軍隊在南泥灣展開大規模生產活動，希望實現生產自給，把荒無人煙的南泥灣開墾成「陜北的好江南」。華為以「南泥灣」為名，市場認為是希望在美國制裁期間，能實現生產自給自足。南泥灣精神意指在困境中奮起，在艱苦中發展。

責任編輯：尹航

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