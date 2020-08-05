【中美角力】中美傳下周開會談貿協 緊張緩和迎契機？

中美關係惡化之際，外媒先後引述消息，稱中美將於下周六（15日）舉行高級別會議，檢視第一階段貿易協議執行情況。惟中方採購進度落後，加上中美近月惡鬥升級，讓這場對話不甚樂觀。

但分析認為，中美緊張關係還沒影響到協議執行，已是好消息；而這場會議能為中美惡鬥提供溝通管道，或為緩和緊張關係帶來契機。

提供中美溝通管道 崔天凱：將非常正面

綜合外媒報道，知情人士透露，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）與中國副總理劉鶴將參加會談，可能視像方式舉行。這是中美第一階段貿易協議1月簽訂以來，首次半年度審查會議。

【中美貿易協議】美媒稱中美將舉行高級別會談 萊特希澤與劉鶴出席

【中美角力】中國「買買買」再買不到穩定中美關係

《華爾街日報》報道，會談重點評估北京執行協議的情況。中方在協議中承諾兩年內從美國增加採購2,000億美元的產品，盡管中方近期大手購買美國農產品，但採購進度仍然落後。

報道引述知情人士稱，預計劉鶴還將就美國打壓中國科技公司提出關切，討論美國如何能在日常政策行動上，避免讓中國感到意外。路透報道也指出，中國官員希望討論貿易協議之外的其他問題，「這是正常的年中評估，但恰逢中美關係繼續惡化之際。自然有很多需要討論的地方」。

美方未有回應報道。中國駐美大使崔天凱則表示，新冠疫情已阻礙正常貿易往來，中美經濟團隊一直在接觸，中方正盡最大努力執行貿易協議。他還說，「如果他們有這樣一場會議，我想它將會是非常正面」。

值得注意的是，盡管中美關係急轉直下，中方一直伸出對話的橄欖枝。國務委員兼外長王毅上月初就中美關係走出困境提出3項建議，包括激活和開放所有對話渠道，認為美國當前的對華政策基於戰略誤判，只有交流才能阻止謊言，稱中方願敞開大門，隨時恢復重啟各層級、各領域對話。曾透露中美「現在連對話都沒有」」的崔天凱，日前撰文稱中美關係前途命運在對話合作，中方仍願本著善意誠意發展中美關係，冀美方能重回正軌。

美視中國頭號戰略敵人 關係難回正軌

不過，中美即使對話，也難言會雙方關係會「重回正軌」。

紐約時報：中美關係陷死亡螺旋 「回頭是岸」已太難

中美是「老大」之爭？還是體制之戰？

事實上，中美關係已非由貿易協議主導。在新冠肺炎疫情以來，中美在科技、南海、香港、新疆等領域對抗加劇，意識型態衝突升級，又互關總領事館，美卿蓬佩奧在被稱為「新冷戰宣言」中，宣告幾十年對華接觸政策失敗，提出對華要「不信任且核查」，並把美中對抗說成「自由世界與暴政之間的戰爭」，而美方以競爭為導向的對華政策已獲兩黨人士大力支持，中美走向對抗恐難逆轉。

況且，臨近美國11月總統大選，候選人都大打「中國牌」，在特朗普選情落後之下，可以預計他短期美國對華政策會日益強硬，近來他就揚言封禁抖音海外版TikTok。

揭勸服特朗普TikTok留一手的 原來是對華悍鷹參議員

美國禁TikTok BBC：特朗普考慮的不只私隱還有大選

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解